Anglie přišla před duelem s Českem o čtyři hráče. S Brazílií nedorazí Alves | iSport.cz

Čtyřiadvacetiletý záložník Ward-Prowse vstřelil v posledních devíti ligových duelech šest gólů. Za reprezentační áčko dosud bývalý kapitán jednadvacítky nastoupil pouze jednou, když předloni v březnu odehrál osm minut v přípravě s Německem.

Debut za seniorskou reprezentaci si může připsat osmnáctiletý talent Hudson-Odoi, jenž byl původně v nominaci týmu do jednadvaceti let, za který měl hrát poprvé. Mladý křídelní hráč se po omluvenkách zkušených hráčů posunul až do A týmu navzdory tomu, že ještě nikdy za Chelsea nenastoupil v lize v základní sestavě.

Změny v nominaci Brazílie. Kdo nakonec do Prahy nedorazí?

V nominaci brazilských fotbalistů na přípravné duely s Panamou a českým týmem v Praze došlo k další změně. Obránce Daniela Alvese z Paris St. Germain nahradil Fagner, který obléká dres Corinthians. Už dříve se do týmu pětinásobných mistrů světa dodatečně dostali nováčci Alex Telles a David Neres.

Devětadvacetiletý obránce Fagner je po brankáři Wevertonovi z Palmeiras a útočníkovi Evertonovi z Grémia třetím zástupcem brazilské ligy v aktuální nominaci. Za reprezentaci dosud nastoupil osmkrát, zahrál si i na MS.

O šest let starší Alves za "kanárky" naposledy nastoupil loni v březnu, o start na světovém šampionátu v Rusku jej připravila operace pravého kolena. Tentokrát má problémy s levým kolenem.

Do nominace brazilských fotbalistů se dodatečně dostali i nováčci Alex Telles a David Neres. Šestadvacetiletý obránce Porta Telles nahradil zraněného Filipeho Luíse, o čtyři roky mladší útočník Ajaxu Amsterodam Neres se premiérové reprezentační pozvánky dočkal kvůli zdravotním problémům Viníciuse Júniora.

Právě Vinícius byl v původní nominaci trenéra Titeho jediným nováčkem, avšak osmnáctiletého útočníka Realu Madrid nakonec vyřadil zraněný kotník. Kvůli zranění v nominaci pětinásobných světových šampionů chybí i největší hvězda "kanárků" Neymar.

Králova premiéra: Jsem rád, že jsem dostal tenhle reprezentační sraz prostor 720p 360p REKLAMA

Darida: Zápas s Anglií a Brazílií? Tenhle repre sraz je výjimečný 720p 360p REKLAMA

Obránce Suchý: Těším se na Kanea a z Brazilců na Firmina 720p 360p REKLAMA