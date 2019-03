V lize střídá, teď jde mladík z Chelsea na Čechy! Myslel, že je to vtip | iSport.cz

V pondělních ranních hodinách opustil Callum Hudson-Odoi svůj domov, aby se připojil k anglickému týmu do 21 let, který čekají přípravné duely s Německem a Polskem. To ale ještě netušil, že cílem jeho cesty nakonec nebude Bristol.

Když kolem 11:30 dorazil na sraz reprezentace U21, vydal se rovnou na oběd. Než se ale stihl posadit, zavolal si ho k sobě kouč Aidy Boothroyd, který mu oznámil, že na něj v St. George's Parku, centru anglické fotbalové reprezentace vzdáleném více než 200 kilometrů, čeká Gereth Southgate, trenér A týmu.

„Dostat svou první nominaci do reprezentace je úžasný pocit. Byl to pro mě velmi dlouhý den, protože jsem nejprve cestoval do Bristolu, ale nakonec jsem skončil v St. George's Parku. Byla to bláznivá zkušenost, ale jsem rád, že jsem tady,“ uvedl 18letý mladík.

Místo toho, aby absolvoval své premiérové starty za výběr U21, čekají fotbalistu, který v Chelsea odehrál v této sezoně v lize pouhých 119 minut, duely kvalifikace EURO 2020 proti České republice a Černé Hoře.

„Myslel jsem, že manažer (Aidy Boothroyd) vtipkuje. Když jsem se dozvěděl, že je to pravda, byl jsem v šoku. Nemohl jsem tomu uvěřit,“ přiznal Hudson-Odoi. „Je to sen. Musím dál tvrdě pracovat, užít si každý okamžik a doufat, že za svou píli dostanu šanci,“ dodal.

„Každý tady je velmi pokorný a všichni jsou milí. Všichni se ujišťují, jestli jsem v pohodě, nikdo si nijak nehoní ego. Doufám, že se s kluky poznám více,“ věří nová tvář Albionu.

Celkově nastoupil v dresu Chelsea v aktuálním ročníku do 19 zápasů, ve kterých se pětkrát zapsal mezi střelce a přidal navrch čtyři asistence. „Callum je fenomenální hráč. Jsem zklamaný z toho, že ho nebudu mít v kádru U21, ale na druhou stranu je to skvělé. Dostane příležitost ještě výš,“ konstatoval trenér Boothroyd.

„Ukázal, že dokáže cokoliv. Libí se mi jeho sebevědomí, způsob, jakým se projevuje. Věří, že má být na úrovni, na které hraje. Myslí si, že se může dostat do Ligy mistrů, což je skvělé, když má hráč takové sebevědomí. Má před sebou opravdu jasnou budoucnost,“ tuší kouč.