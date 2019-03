Kvalifikace ME 2020: Jak Anglie vidí Čechy? Dali jim přezdívky a řeší vyklízení pozic | iSport.cz

Češi se v Anglii naposledy představili před necelými jedenácti lety. Vzpomínáte? Tým Petra Rady tenkrát po gólech Milana Baroše a Marka Jankulovskiho uhrál v přípravném utkání cennou remízu 2:2, kterou hrdému Albionu zachránil až v nastavení střídající Joe Cole.

Kdyby se remízový výsledek večer opakoval, národní tým by jej určitě bral. Co o současném výběru Čechů píší několik hodin před utkáním britská média? Je to spíš okrajové téma. Třeba server Daily Mail ale dal dohromady pět bodů, kterými je kádr zajímavý. Ty však tuzemského fanouška možná překvapí.

Přehledu dominuje s označením „nebezpečný muž“ Bořek Dočkal. Autor článku vyzdvihuje jeho povedené angažmá v USA, kde současný kapitán Sparty ovládl pořadí ligových nahrávačů. Jenže, jak včera potvrdil kouč Šilhavý, Dočkal ve Wembley kvůli problémům s lýtkem nenastoupí. „Věřili jsme, že se dá do pořádku, ale bohužel se tak nestalo,“ řekl Šilhavý. Třicetiletý záložník tak pro Angličany nebezpečný určitě nebude.

JAK DAILY MAIL PŘEKRTIL ČECHY Bořek Dočkal Nebezpečný muž Matěj Vydra Známá tvář Patrik Schick Vycházející hvězda Tomáš Koubek Muž na roztrhání Alex Král Vlasáč

V dalších bodech text zmiňuje Patrika Schicka či Matěje Vydru, který je na Ostrovech díky dlouholetému působení dobře známý. Zaujal také účes slávisty Alexe Krále, podobnost se slavným Davidem Luizem z Chelsea je zřejmá.

Nečekaný ovšem je odhad brankářské jedničky. Mezi třemi tyčemi podle Daily Mailu při zranění Tomáše Vaclíka nastoupí Tomáš Koubek. Server připomíná, že Koubek zatím kopíruje kariéru Petra Čecha, když se ze Sparty vydal do francouzského Rennes. Výrazně reálnější variantou ale je, že trenér Šilhavý dá přednost Jiřímu Pavlenkovi. S gólmanem Brém už pracoval ve Slavii a na podzim zápasovou zátěž rovným dílem rozdělil právě mezi něj a Vaclíka.

Dřív hvězdy, dnes Češi často jen vyplňují místo

Web deníku Daily Telegraph pak vzpomíná na jiné utkání Čechů ve Wembley. 30. června 1996 tam Patrik Berger proměnil penaltu v utkání s Německem a výběr Dušana Uhrina dělila půlhodina od triumfu na mistrovství Evropy. Ten však nakonec slavili Němci, zápas dvěma góly otočil Oliver Bierhoff.

Daily Telegraph zmiňuje i další český úspěch, bronz z EURO 2004. Generaci kolem Nedvěda, Poborského, Kollera a spol. označuje za zlatou a zamýšlí se nad tím, proč reprezentace od té doby míří z druhého místa žebříčku FIFA jen dolů. „Před rokem 1989 a Sametovou revolucí pomáhala centralizovaná struktura českého sportu vytvářet technicky šikovné fotbalisty, kteří hráli společným stylem,“ podotkl britský novinář James Stafford.

To se s novým režimem změnilo, stejně jako se postupně vyvíjela role českých hráčů v evropských klubech. "Spousta mladých fotbalistů teď velmi brzy odchází do zahraničí za velkými penězi, tam ale často jen vyplňují místo v kádru. Nemají potřebné herní vytížení a jejich vývoj se zastaví," dodal Stafford. Navíc platí, že ze skutečně špičkových celků čeští reprezentanti v podstatě zmizeli.

Schick a spol. se večer ve Wembley přesto pokusí o překvapení. Zaskočí anglického favorita?

Zobrazit online přenos Rozhodčí Dias – Tavares, Soares (vš. Portugalsko) Stadion Wembley Stadium, Londýn

