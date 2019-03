Bílek o zázraku v Kazachstánu: Podřízli tu berana. Hráli jsme jako Zlín | iSport.cz

Má přání dostat národ širokých stepí poprvé v historii na vrcholnou akci. Bitvu o EUR0 2020 rozjel Michal Bílek s Kazachstánem zázračně, favorizované Skoty český stratég přečetl a jeho hráči na place paralyzovali. Skvělý výkon, imponující výsledek. „Dali jsme tři nádherné góly po akcích, na kterých jsme pracovali,“ popisuje hrdě kouč, jenž po letech oprašuje ruštinu a po duelu s Ruskem se po dvou měsících podívá domů do Česka.

Překvapili jste Evropu. Očekával jste, že by se váš tým mohl na Skotsko vytáhnout?

„Takový výsledek nečekal nikdo. V minulé kvalifikaci získal Kazachstán tři body a teď proti nám stál těžký soupeř. Skotsko bylo jasný favorit. Nám vyšel začátek, do desáté minuty jsme vstřelili dva góly. Výborně jsme bránili a chodili do protiútoků. Věděli jsme, že oni jsou silní v rychlosti a po krajích. Až na jednu šanci ve druhé půli jsme je do ničeho nepustili.“

Nadchl vás tým?

„Dali jsme tři nádherné góly po přihrávkách za obranu. Přesně na tom jsme pracovali. Tři hráči přitom nastoupili v reprezentaci od začátku poprvé. Kluci dohrávali úplně vyřízení, na konci tahali nohy. Tak to má vypadat. Úspěšný výsledek jim byl odměnou za práci. Hrajeme už v neděli s Ruskem, ale po vítězství se líp regeneruje. Proč se o to nepokusit znova? Jsme relativně v pohodě. Ale neočekávejme, že to takto bude vypadat pokaždé.“

Co by vás mohlo zbrzdit?

„Problém je, že hráči z Astany a Kajratu Almaty ve svých klubech moc nehrávají. Buď střídají anebo nehrají vůbec. V kádru je hodně cizinců. Není to ideální situace. Přesto jsme na ně vsadili, z obou top týmů bylo v sestavě po třech hráčích. Pořád jsou lepší než ti z ostatních celků.“

Razíte systém 3-5-2 jako ve Zlíně?

„Ano, hned od začátku jsem s tím přišel. Kajrat a Astana takto nehrají, některé jiné týmy ano. Proti Skotsku jsme zhustili střed hřiště. Hráči si ověřili, že to funguje. Jako ve Zlíně, kde jsme v prvním zápase otočili výsledek s Mladou Boleslaví.