Češi přeletěli do Zlína! Trávník: Dálnice mám dost, takto to bylo rychlejší

Reprezentanti se v pondělí sešli v Praze, vpodvečer trénovali v Edenu a dnes zamířili na Moravu. "Z Prahy do Kunovic jsem nikdy neletěl. Ale té dálnice mám teď celkem dost, jezdím to celkem často, takže jsem byl rád, že to bude takhle rychlejší. Člověk vzlétne a pomalu přistává, to je super," řekl novinářům dodatečně povolaný záložník Michal Trávník, který je odchovancem Slovácka.

"Když jsem tam ještě hrával a byl jsem menší, přál jsem si, abych tam někdy hrál s reprezentací. Tak se mi to splnilo," dodal čtyřiadvacetiletý jablonecký středopolař.

Reprezentace dosud hrála v Uherském Hradišti dvakrát. V srpnu 2006 tam v přípravě prohrála se Srbskem 1:3 a v září 2009 porazila v kvalifikaci San Marino 7:0. Hráči se těší především na vyhlášené publikum. "Už to nejsou přípravné zápasy, jedná se o mistrovské utkání. Věřím, že fanoušci přijdou, proto tady taky hrajeme," prohlásil obránce Jakub Brabec.

Návrat do známých míst čeká vedle Trávníka i trenéra Karla Jarolíma, který Slovácko vedl v letech 2003 a 2004. "Musím říct, že se tam těším. Doufám, že diváci pomůžou i nám, nejen Slovácku," uvedl Jarolím.

Jeho svěřenci bydlí ve Zlíně, neboť v Uherském Hradišti chyběl hotel s odpovídající kapacitou a úrovní. "Chtěli jsme být v Luhačovicích, ale co se nám líbilo, tam jsme se nevešli kapacitně. Zlín je kousek, takže to žádná velká komplikace není, budeme mít jen pár cest autobusem navíc," řekl Jarolím.

Nová soutěž Liga národů do velké míry nahradí přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy. Po čtvrtečním úvodním utkání skupiny s Ukrajinou národní tým zůstane ve Zlíně až do soboty, kdy se letecky přesune do dějiště pondělního přípravného utkání s Ruskem v Rostově na Donu.