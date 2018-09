Pech Angličanů! Neuznaný gól i děsivý pád. Rozhodčí nás potopil, tvrdí Kane

Po konečném čtvrtém místě na mistrovství světa nastoupili fotbalisté Anglie k prvnímu zápasu v rámci Ligy národů, ve kterém přivítali ve Wembley Španělsko. Do utkání vstoupili hráči Albionu skvěle a už v 11. minutě vedli po trefě Marcuse Rashforda 1:0. Španělé ale bleskově vyrovnali zásluhou Saúla a po půl hodině hry otočil výsledek na stranu La Roja Rodrigo.

Vedení 2:1 drželo Španělsko až do 96. minuty. Pak se ale nepovedl odkop Sergiu Ramosovi a brankář De Gea, který se snažil sebrat míč ze vzduchu, situaci nezvládl a po kontaktu s Danny Welbeckem jej upustil a anglický útočník poslal míč do prázdné branky.

V tu chvíli vypukla ve Wembley velká euforie z vyrovnání, která ale trvala jen zlomek sekundy. Nizozemský rozhodčí Danny Makkelie totiž kontakt Welbecka s De Geou posoudil jako nedovolený a branku neuznal.

„V podobných chvílích potřebujete, aby rozhodčí zůstal silný. Bohužel tady se to nestalo a potopil nás. Danny pouze stál, nikomu nebránil, nic nedělal, nefauloval,“ vyjádřil se k inkriminovanému momentu kapitán Anglie Harry Kane. „Souboje s brankáři jsou posuzovány jinak než s hráči, což je nešťastné. Myslím si, že jsme si zasloužili alespoň bod za remízu, protože jsme hráli dobře,“ dodal.

Situace nenechala klidným ani trenéra Anglie Geretha Southgatea. „Dva obránci se snaží zabránit Welbeckovi, aby se dostal k míči. De Gea tam přiběhne, vyskočí, ale balón upustí. Bylo to čisté, každý viděl, že to měl být gól,“ tvrdí.

Neuznaný gól v závěru zápasu nebyl jediným momentem, který zasáhl Anglii. Už ve 47. minutě totiž přišla o jednoho z klíčových mužů defenzivy. Po střetu s Dani Carvajalem zůstal nehybně ležet na trávníku obránce Manchesteru United Luke Shaw.

Po hrozivém a nekontrolovaném pádu se o něj okamžitě začali starat lékaři. 23letý obránce byl nakonec po šesti minutách ošetřování odnesen ze hřiště na nosítkách. „Po zápase seděl v šatně a mluvil a vypadal relativně v pořádku, což je rozhodně dobré znamení, ale víc ukážou až další vyšetření,“ objasnil situaci Southgate.

Otřes mozku ale nevyloučil. „Musíme udělat několik testů a zjistit, jak na tom je. Jeho pád vypadal opravdu ošklivě. Nehodláme nijak riskovat jeho zdraví. Jak jsem již řekl, je dobrou zprávou, že byl při vědomí, mluvil s námi a vypadal, že je v pohodě,“ navázal.

Později po zápase přišla uklidňující zpráva. „Děkuji všem za lásku a podporu. Cítím se dobře a jsem v těch nejlepších rukou. Jsem bojovník a věřím, že budu brzy zpět na hřišti,“ napsal na svůj twitterový účet Luke Shaw.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼