Španělé v Lize národů zdolali Anglii, pomohl neuznaný gól. Island vyhořel

Domácí tým dostal do vedení v jedenácté minutě Marcus Rashford. O dvě minuty později ale vyrovnal Saúl a za dalších 20 minut poslal svěřence nového reprezentačního trenéra Luise Enriqueho do vedení Rodrigo.

Na nosítkách opustil hřiště v úvodu druhého poločasu Luke Shaw, jenž byl kvůli zranění hlavy po tvrdé srážce s Danielem Carvajalem na trávníku nejprve několik minut ošetřován.

