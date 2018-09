Zmrhal: Je dobře, že trenér zůstává. Musíme přijmout výtky a poučit se

Pozice trenéra Karla Jarolíma je vratká. Budete hrát proti Rusku i za trenéra?

„Podle mě každý zápas hrajeme za trenéra. V reprezentaci i v klubu.“

Vy víte, jak to myslím.

„Moc se do toho nechci plést, ani to nechci vědět. Pak je člověk akorát víc pod tlakem. Několikrát jsem to zažil ve Slavii, kdy se spekulovalo o odchodech a příchodech různých trenérů. Bylo to nepříjemné. Tlak je vždycky, ale my k tomu musíme přistoupit tak, že chceme vyhrát. Další okolnosti nejsou důležité.“

Svazová generalita dala Jarolímovi prostor na zlepšení až do říjnového dvojzápasu se Slovenskem a Ukrajinou. Vnímáte to jako pozitivní signál?

„Je dobré, že pořád zůstává. Kdyby trenéra odvolali v půlce srazu, tak by to nebylo dobré. Je fajn, že má silnou pozici. Proč taky ne, když si tým poskládal on. Uvidíme, jak to bude dál. Už bych se k tomu ale nechtěl vyjadřovat.“

Dobře, pojďme k zítřejšímu zápasu proti čtvrtfinalistovi mistrovství světa. Co od něj očekáváte?

„Především skvělou atmosféru. Máme informace, že má dorazit plno lidí.“

Dokonce má být vyprodáno. V Rusku je fotbalová euforie, přijde čtyřicet tisíc fanoušků. Nezávidíte trochu domácím fotbalistům náladu, která okolo jejich týmu panuje?

„Na světovém šampionátu udělali úspěch, zaslouží si to. Když vám na přípravný zápas přijde čtyřicet tisíc lidí, tak je to prostě super. To je pak radost hrát. Před tolika lidmi jsem ještě nikdy nenastoupil. Snad jen s nároďákem v Německu. Moc se těším.“

Už jste se oklepali z porážky s Ukrajinou?

„Všechny mrzelo, co se stalo. Něco jsme si k tomu řekli. Trenéři i hráči. Tohle se nesmí stávat. Když celé utkání dřete a pak dostanete gól v poslední minutě… To je k vzteku. I když Ukrajina měla více šancí, remíza se uhrát dala.“

Jaká je nálada v týmu? Odpovídající trpké porážce?

„Chvíli po zápase to bylo špatný. Všichni byli naštvaní, že jsme nezískali aspoň bod. Tady v Rusku jsme si udělali rozbor a už se k tomu nebudeme vracet.“

Byla analýza detailní a adresná?

„Něco jsme si ukázali na videu, ale nechci zacházet do detailů. Od toho je trenér. Nerad bych se do toho pletl. Nevím, co můžu říct a co ne. Stejně by to mělo zůstat mezi námi.“

Tak aspoň prozraďte, zda byl trenér důrazný?

„Ano, ale hlas nezvyšoval. Museli jsme si věci vyříkat.“

Reprezentace se motá v bludném kruhu. Jaké to je se každou chvíli zvedat ze štiplavé facky?

„O to nejde, hlavně se musíme poučit z chyb. Přijmout trenérovy výtky. Zlepšit, co bylo špatně. Teď máme další příležitost.“

To jistě, ale Rusko je v současném nastavení ještě těžším soupeřem než Ukrajina.

„Čím těžší soupeř, tím těžší zápas. Vynasnažíme se s nimi hrát dobrý fotbal. Nic jiného nám nezbývá.“

V Lize národů vyhrálo Rusko na půdě Turecko 2:1. Je v laufu. Usnadní vám situaci, že ruský trenér Stanislav Čerčesov bude postrádat kapitána Arťoma Dzjubu a dá šanci náhradníkům?

„Asi nenastoupí v nejsilnějším složení. Konkrétně Dzjuba je nesmírně silný hráč, dovede udržet balon, nebo ho sklepnout do kraje. Ovšem i bez něj je to síla, Rusko má kvalitní hráče i na lavičce, o čemž jsme se všichni mohli přesvědčit na mistrovství světa. Budou hrát naplno.“