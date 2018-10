Slováci vybrali ideální tým s Čechy: chybí Vaclík, na hrotu je Schick

Jaká jsou kritéria výběru do základní jedenáctky? Roli nehrálo, jestli je daný hráč Čech, nebo Slovák. Na prvním místě byly sportovní kvalita a osobní vlastnosti. Nicméně cílem není určit jedenáct nejzvučnějších jmen, ale tým, který by dokázal hrát a vyhrávat. V potaz nebyli bráni hráči, kteří už ukončili reprezentační kariéru, například Petr Čech.

Gólmanský post je vždy velmi specifický a ve společném národním týmu by byli hned dva velcí aspiranti na pozici jedničky. V Seville se dokázal prosadit a i nadále ukazuje své kvality Tomáš Vaclík. Českého brankáře si v klubu pochvalují, se svým týmem je navíc v samotném čele španělské La Ligy. Přednost by i tak podle slovenských kolegů dostal Martin Dúbravka, jehož Newcastlu se sice nedaří, ale i tak předvádí devětadvacetiletý brankář jisté výkony. Celek z téměř třistatisícového města okupuje devatenáctou, sestupovou pozici a v osmi zápasech inkasoval třináct branek.

Trojlístek uzavírá, možná trochu překvapivě, Filip Novák. Bývalý hráč Jablonce a aktuálně Trabzonsporu je schopný hrát na pozici stopera i levého beka. Do systému by skvěle zapadal i tím, že je levák.

Lídrem, možná i s kapitánskou páskou, by byl zkušený Martin Škrtel. Aktuálně třiatřicetiletý hrát Fenerbahce stále předvádí výborné výkony a platný by byl i v kabině.

Defenziva přináší řadu překvapení. V rozestavení na tři stopery by dostal bezesporu místo v základu Milan Škriniar, vycházející hvězda Serie A. Spolehnutí by na něj kromě jistých defenzivních úkonů a při zakládání útoků. Opřít by se dalo o jeho vynikající rozehrávku.

Záloha

Střed pole by patřil Stanislavu Lobotkovi. O toho se zajímají přední evropské kluby. Jeho povinnosti by byly převážně defenzivní, hráč oblékající dres Celty Vigo by měl však zároveň velkou volnost a mohl by tak uplatnit vlastnosti, kterými disponuje.

Rozestavení 3-4-2-1 by plně vyhovovalo Marku Hamšíkovi. Jednatřicetiletá tvář Neapole by plnila roli špílmachra a jeho tvorba hry by s třemi obránci v zádech mohla rozhodovat zápasy. Zřejmě nejlepšímu hráči sestavy by se celý systém lehce připodobnil.

Zálohu by uzavíral Jakub Jankto. V dresu Udinese má za sebou dobrou práci, v Sampdorii však zatím hledá své místo. Svou úlohu by zvládl především díky dobré fyzické připravenosti. Ne každý ale může hrát v zájmu svého týmu na oblíbené pozici.

Kromě již zmiňovaného rozestavení by se dala ofenzivní řada transformovat i do modifikací 3-4-1-2, či 3-4-3. Místo by měl jisté Ondrej Duda, který řádí v německé Bundeslize a na kontě už má celkem pět branek v sedmi zápasech. Tým by obohatil svým pohybem i průniky do pokutového území.

Sednout by si mohl s Antonínem Barákem, který je levák a má kvalitní střelu zpoza šestnáctky. Ofenzivní hráč Udinese umí navíc podržet balon a udržet ho v následných soubojích s obránci.