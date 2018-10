Hoftych: Slováci jsou sehraní, problém mají v útoku. Chybí mi v něm Stoch

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA ANKETA: Největší síla nároďáku? Zkušenosti. A konečně máme defenzivního záložníka VŠECHNA VIDEA ZDE

Sázkové kanceláře považují Slovensko za jasného favorita utkání. Souhlasíte?

„Co se týká sehranosti, jsou dál než Češi. V jejich nároďáku neprobíhá taková obměna, kostra je jasně daná. Za poslední dobu akorát zabudovali do středu zálohy Lobotku. Tým je dlouho pohromadě a souhlasím s tím, že je v tomto zápase favoritem. Výborná je stoperská dvojice Škrtel, Škriniar. Škrtel je furt persona. Škriniar hraje pravidelně v Interu Milán a hrozně se mi líbil už v jednadvacítce u Pavla Hapala. Dá se říct, že nahradil Ďuricu. Navíc hrají Slováci doma.“

U vás v Trnavě. Co čeká soupeře na vyprodaném stadionu?

„Určitě výborná atmosféra. Poslední dva roky hraje reprezentace všechny domácí zápasy v Trnavě. Hráči jsou na hřiště zvyklí, cítí se jako doma. I výsledkově se tady mužstvu celkem daří.“



Přijde mi, že mají Slováci problém v útoku. Je to pravda?

„Jednoznačně. Jsou tam jen Nemec, který hraje na Kypru, a mladý Mráz. Ten vyletěl a přestoupil do Empoli, do budoucna to nejspíš bude na hrotu číslo jedna. Teď to Slováci spíš řeší přes brejky, na což je vhodný Mak. V Německu se rozstřílel Duda, je tam velezkušený Hamšík. S útočníky budou mít i v příštích letech problémy, které musí řešit. V lize nejsou na této pozici nadstandardní hráči. Nemec je buldok, který se umí postavit a dát gól. Není to žádný rychlík. Vypadá až neohrabaně. Je mu třiatřicet, dlouho už nevydrží. Krmenčík se Schickem jsou perspektivnější než Mráz a Nemec.“

Chybí vám někdo v nominaci?

„Slávista Stoch, ten má určitě na nároďák výkonnost. Ale je tam historický problém s trenéry. Myslím, že ani Stoch by teď neměl zájem.“

Vidíte někde přednosti Česka?

„Došlo k výměně trenéra, což může zapůsobit. Přišel jiný vítr. Myslím to obecně, ne konkrétně na Jarolíma a Šilhavého. Češi na to můžou jít trošku jinak. Remíza bude odpovídat rozložení sil.“

Berou Slováci novou Ligu národů tak vážně jako kvalifikaci?

„To bych neřekl. Ani já to tak nevnímám. (úsměv) Řeknu to takhle: není to přátelák, ale mistrovské utkání. Nikdo neřeší, v rámci čeho. Pro starší generaci, která zažila Československo, je to pořád prestižní souboj. U mladých to už takový náboj nemá.“

BACKSTAGE s Gebre Selassiem: Šilhavý není jen obranář. Lídři? Nemusí se jen křičet 720p 360p REKLAMA

ANKETA: Bude hrát reprezentace pod Šilhavým jako jeho Slavia? 1080p 720p 360p REKLAMA