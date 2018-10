Dúbravka: Krmenčík je občas teatrální, ale v Česku se dlouho neohřeje

Video k článku 720p 360p REKLAMA Hvězda Neapole Marek Hamšík: Češi byli efektivnější! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak byste utkání zhodnotil?

„Byl to hodně náročný zápas, protože obě mužstva byla velmi dobře připravena takticky. Češi hráli z bloku, ale dovolím si tvrdit, že byli celý zápas kompaktní a bohužel zavírali prostory, ve kterých my jsme silní. Proto jsme se přes ně neuměli prosadit. Pak jsme po vyrovnávacím gólu měli tlak, ale nedokázali jsme to přetavit ve druhou trefu, načež se následně trefili Češi. Škoda hřiště, které nebylo moc kvalitní. Našim technickým hráčům nesvědčilo, byla to pro nás komplikace.“

Nechali vás obránci v obou případech na holičkách?

„Neřekl bych to tak. Stopeři si mezi sebou rozumějí, odehráli zápas standardně na velmi vysoké úrovni. V tom problém nebyl. V první řadě musím vyzdvihnout výbornou kolmou přihrávku Dočkala. Krmenčík si na takový moment umí počkat a stejně tak to pak zakončit. A druhý gól byl po odraženém balonu, kdy si Schick perfektně naběhl a prosadil se. Věděli jsme, že mají kvalitní hráče, což dnes potvrdili.“

Oba jsou hodně dobří, že?

„Určitě ano. Krmenčík se celý zápas bil, rval, což je mu vlastní. Někdy sice dělá teatrální věci, ale je to fantastický fotbalista. Podle mě se v Česku moc dlouho neohřeje. Se Schickem oba zúročili své šance a ukázali, že je o ně v Evropě oprávněný zájem.“

Jak vidíte slovenskou situaci v Lize národů?

„Jsme si vědomi, že je to hodně komplikované. Pobijeme se ještě, Ukrajině i Česku máme co vracet. Věřím, že se ještě prosadíme.“

Ale teď už spíš možná hrajete o záchranu než o postup...

„Je třeba uznat, že mužstva jsou velmi vyrovnaná. Nesmí se nikdo podceňovat. Hodně lidí před zápasem říkalo, že jsme favorité, ale my jsme říkali, že je třeba být s takovými vyjádřeními opatrný, protože se nerozhoduje podle papíru, ale na hřišti.“

Ovlivnily vás ty řeči o jasném favoritovi?

„Nemyslím si, každý byl dobře nastavený na zápas. Věděli jsme, že mají fantastické hráče, kteří hrají Champions League. Stejně tak jsme čekali, že budou hrát z bloku a spoléhat na brejky a standardní situace, protože tam na to mají hodně kvalitních hráčů, kteří to umí zúročit.“

