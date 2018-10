Kozák: Prohráli jsme, ale nebyli jsme horší. Škriniar musí miliony prokázat

"Prohráli jsme ve dvou zápasech, v nichž jsme nebyli horším mužstvem. Na Ukrajině jsme nebyli horší a dostali jsme gól v době, kdy jsme začali být lepší. A dnes si dovolím říct, že jsme tady nebyli horším týmem," uvedl na tiskové konferenci Kozák. "V této soutěži není prostor na nápravu. Jsou jen čtyři zápasy, o to je to těžší. Ale budeme bojovat až do konce," dodal bývalý československý reprezentant.

Všechny góly dnes padly až po přestávce. V 52. minutě otevřel skóre Michael Krmenčík, za deset minut srovnal Marek Hamšík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Patrik Schick. U obou gólů byl obránce Milan Škriniar. Slovenský kouč vyzval novináře, aby na jeho výkony pohlíželi trochu kriticky. „Byl jedním z nejhorších hráčů. Buďte objektivní, ano? Už se o těch milionech hodně napovídalo, ale je potřeba to ukázat na hřišti," nebral si Kozák servítky.

"Hlavně v prvním poločase nám chybělo víc sebevědomí při tvoření útoků. Víc kolmic. Je třeba říct, že v první půli bylo hřiště velmi přehuštěné, ani jedno mužstvo nechtělo otevřít hru. Nebylo to jednoduché. Ale já takový průběh očekával, hodně soubojů na hraně únosnosti. Nebylo tam moc krásy, ale my jsme měli být silnější na míči," řekl Kozák.

"Myslím, že v druhém poločase jsme měli velmi dobrý úsek hry, takových 20 až 25 minut. Byli jsme lepším mužstvem, dominantní, ale paradoxně jsme dostali dva góly a prohráli jsme," konstatoval bývalý hráč pražské Dukly.

Klíčový podle něj byl první gól. "Při dnešní vyrovnanosti soupeřů nikdo nechce dostat první gól, zápasy se totiž těžko otáčejí. Za stavu 0:0 měl šanci Duda, kdyby dal na 1:0, průběh zápasu by byl jiný. V takovém zápase si ani jeden tým nevypracuje příliš šancí, takže takové musíte proměnit, když chcete být úspěšní. Měli jsme velkou šanci a hned z protiútoku jsme dostali gól. Kolmice, ztráta koncentrace a soupeř šel do vedení," uvedl.

"Právě pak chlapci ukázali svou kvalitu, prosadili se svou hrou. To byl velmi dobrý úsek hry. Vyrovnali jsme a soupeř měl problémy. Tam jsme měli ještě více přitlačit, ale bohužel jsem to nedokázali a zvolnili jsme. Při druhém inkasovaném gólu jsme neuhlídali situaci, kdy jsme byli čtyři na dva ve vápně. Přišel pěkný centr od brány ze strany, Schick si odskočil. Je to šikovný hráč," litoval Kozák.

