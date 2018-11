Schick je ŠIK! O tři třídy výš než ostatní, má smůlu na Džeka, míní Kuka

Drzost, lehkost, elegance, dobrý pohyb. To momentálně charakterizuje Patrika Schicka v národním týmu. Naposledy výrazně zaujal v přátelském utkání v Polsku (1:0), kde podal živý a velmi dobrý výkon. Podílel se i na jediné brance zápasu, naběhl si na krásný pas Bořka Dočkala, ustál souboj se soupeřem a jeho vyraženou střelu pak uklízel do brány Jakub Jankto.

„Věřím, že se forma vrací. Minuty mi ale chybí, pořád na sobě cítím, že bych potřeboval hrát víc, abych se dostal do ideálnější formy. Jsem však rád, že se to teď nějakým způsobem rozjíždí,“ prohlásil dvaadvacetiletý útočník. Odkazoval na to, jak je využíván v AS Řím. Není to žádná sláva, na podzim zasáhl do devíti soutěžních zápasů, jen třikrát nastoupil v základní sestavě, minulý víkend vstřelil proti Sampdorii Janov první gól v sezoně.

Tedy v té klubové, protože v reprezentaci se už předtím na podzim trefil dvakrát. Po začátku, kdy se od něj moc čekalo, ale on nebyl tak výrazný, se začíná v nejsledovanějším výběru v zemi prosazovat.

„Patrik je asi o tři třídy výš než všichni ostatní hráči, což je vidět. Podívejte se, s jakou lehkostí se dostává do šancí, má výborný timing. Kdyby byl skoro v jakémkoliv jiném klubu, tak by hrál a dával by branky. Bohužel má smůlu, že jako konkurenta má Edina Džeka,“ zatleskal mu Pavel Kuka, bývalý reprezentační útočník. „Zaplaťpánbůh že to bude další hvězdný hráč české fotbalové školy,“ zadoufal Kuka.

Proč se Schick rozehrál? „Dřív jsem nebyl stoprocentně zdravotně fit, neměl jsem tolik natrénováno, laboroval jsem pořád s nějakými zraněními. Teď sem jezdím od začátku sezony zdravý, bez problému. V tom bych viděl největší rozdíl,“ zapřemýšlel sám hráč.

Jeho důležitost pro reprezentaci vzrostla i proto, že se vážně zranil Michael Krmenčík. Schick je teď jasnou útočnou jedničkou. „Bohužel Krmelec si přivodil vážné zranění. To je mi líto. Nechci říct, že přebírám jeho roli, ale moc útočníků tu není. Musím pořád potvrzovat, že ten tým mám nějakým způsobem táhnout,“ poznamenal Schick.

„On byl fotbalově jasnou jedničkou i předtím. Ale když nehrajete ve svém klubu, máte pozici těžkou, nestřílíte branky. Krmenčík je střílel, a to i na mezinárodní úrovni. Přirozeně proto dostával prostor,“ uvedl Kuka. Schickův čas je tu.