Panenkova penalta opět v Bělehradě: Srb netrefil branku. Jsem hlupák, řekl

Ze srbské strany to byl vydařený bouřlivý zápas, který výběr trenéra Mladena Krstajiče sehrál proti rivalovi z Černé hory. Výhra 2:1 a potvrzení první pozice ve skupině C4. Jenže i tento skalp měl své mouchy.

Ty se dostavily už za vedení Srbů 2:0. Skóre otevřel po půl hodině hry Adem Ljajič a hned o dvě minuty na něj svojí trefou navázal již zmíněný Mitrovič. Ten si mohl zanedlouho připsat další zářez na pažbu, avšak velmi netradičně touto možností pohrdl.



Ze široké plejády možností, jak zahrát pokutový kop, si vybral pro Bělehrad zřejmě tu nejtypičtější variantu. Během mistrovství Evropy v roce 1976 se zde totiž proslavil svým lobem český fotbalista Antonín Panenka. Kdykoliv dnes někdo na světě promění „desítku“ tak, že nechá gólmana spadnout na zem a míč do brány dostane ladným obloučkem, je jméno Panenky oslavně připomínáno.

Na tu svůj panenkovský pokus by však Mitrovič nejraději zapomněl. Černohorský brankář Petkovič sice bezmocně skočil ke straně, avšak v naprostém klidu mohl sledovat, jak míč o dobrý metr přeletěl bránu a zamířil až na atletický ovál.



„Nemám tušení, proč jsem penaltu kopnul takhle. V pátek jsem viděl Memphise Depaye, jak to takto zahrál, tak jsem se na poslední chvíli rozhodnul, že zvolím tento způsob. Jsem hlupák,“ klel hned po utkání muž, který mimo reprezentaci střílí góly v barvách anglického Fulhamu.



Mitrovič tím myslel kousek, který Memphis Depay vytasil v pátečním duelu proti Francouzům. Útočník Oranjes penaltou ve stylu Antonína Panenky pečetil vítězství 2:0.



V Bělehradě možná sehrály roli i boží mlýny. Čtyřiadvacetiletý útočník se totiž p penaltě postavil po velmi kontroverzním okamžiku. Sudí ji nařídil za zákrok na Nemanju Matiče, ovšem středopolař Manchesteru United se k zemi skácel poté, co se do své vlastní nohy nakopl sám.



Neproměněný pokutový kop ale nakonec srbské mužstvo mrzet nemusel, neboť Mugosův gól ze 70. minuty byl na straně Černé Hory tím jediným v zápase.

This game has it all. A pen given by the player kicking his own foot and Mitrovic with an absolutely shocking penalty... pic.twitter.com/BpR9ZIOuzn