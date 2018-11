Ranieri chce spasit Fulham: Jsme rodina! O becích mluví jako o pirátech

Šokující návrat Claudia Ranieriho do anglického fotbalu ohlásil Fulham před čtyřmi dny. Majitel klubu Shahid Khan nekompromisně vyhodil padesátiletého srbského kouče Slavišu Jokanoviče poté, co jeho klub uhrál ve 12 utkáních Premier League pouze pět bodů.

Místo toho, aby nový kouč komentoval situaci jeho týmu tradičními klišé, pojal rozhovory s novináři po svém. Sám moc dobře ví, že ve zbývajících 26 zápasech ho čeká náročný, ale nikoliv nemožný úkol. Spravit bude muset vůbec nejhorší defenzivu v lize, Fulham inkasoval celkem jednatřicetkrát.

„Řeknu vám jedno," začal své uvolnění představení Ranieri na tiskové konferenci. „Po příjezdu do Parmy, na konci února 2007, to byla úplně stejná situace," prozradil. Volal jsem mým přátelům a ti říkali. ‘Jsi šílený, že jsi tu nabídku přijal. Není možné ten tým zachránit, nikdy se ti to nepovede.‘ A já jsem Parmu zachránil," pousmál se nový kouč Fulhamu.

„Během mojí kariéry se mi povedlo zachránit také Cagliari. Ze Serie C jsme se dostali do Serie A a poté se tam udrželi. Lidé říkali, že je Cagliari pryč. Ale já miluji tento druh bitvy. Je to zkrátka součást mého charakteru," pokračoval sedmašedesátiletý kouč.

TÝMY S NEJVÍCE INKASOVANÝMI BRANKAMI V PREMIER LEAGUE Fulham 31 Cardiff, Burnley 25 Huddersfield 22 Manchester United, Southampton 21 Brighton, West Ham 18

Největším úspěchem šarmantního trenéra v kariéře je titul s Leicesterem ze sezony 2015/2016. „Do Fulhamu jsem přišel, protože věřím. Jsem šílený, ale ne hloupý. Myslím, že můžu dokázat klub pozvednout. Nebude to jednoduché. Koneckonců nic není, ale věřím v to," vyjádřil se.

Když byl následně jedním z novinářů dotázán, jestli zůstala v hráčích ještě nějaká bojovnost, odpověděl. „Určitě se naši bojovnost pokusím vylepšit. Hráči mi musejí ukázat srdce. Nyní máme rodinu, na to všichni musejí myslet," řekl. „Jako kdyby byly naše rodiny na hřišti a my je museli zachránit. Zeptám se hráčů, jak chtějí rodinu zachránit. Je to jasné a velmi jednoduché," zakončil odpověď.

O defenzivě se zase vyjádřil následovně. „Fulham obdržel mnoho branek a já jsem italský manažer. Pro nás, Italy, je velmi důležité udržet čisté konto," pokračoval. A co si nechal pro beky? „Bez balonu musejí naši obránci běžet jako piráti. Musejí ve stavu šílenství běžet pro slávu," pobavil zúčastněné tiskové konference Ranieri.

V Leicesteru přitom povolil týmu za čisté konto pizzu. Počet inkasovaných branek "Lišek" se po posledním kole zastavil na čísle 36. Těsně poté, co nastoupil Ranieri do funkce ve Fulhamu, hráčům oznámil, že po každém čistém kontu budou moct zajít do McDonald's. „Doufám, že si budu moct dát už brzo velký burger," uzavřel s úsměvem na tváři.

První zápas čeká nového manažera příští sobotu a rovnou půjde o klíčové utkání. Fulham vyzve Southampton, který se nachází jen o tři místa v tabulce výš.