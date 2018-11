Pokopaný hrdina Schick: Postupně se zvedáme, tým má budoucnost

Video k článku 720p 360p REKLAMA Češi slaví federální double. Slováky porazili krásným gólem Schicka VŠECHNA VIDEA ZDE

Takhle jste to chtěl?

„V první moment jsem nevěděl, jestli to náhodou nebude ofsajd. Vyplaval jsem tam úplně sám. Pak jsem měl v hlavě dvě myšlenky: buď zavřu oči a prostřelím brankáře, nebo to vyřeším technicky. Brankář byl venku a rozhodující byl můj první dotyk. Míč skákal a jsem rád, že jsem si ho dal ideálně. Střílel jsem z druhého dotyku a přehodil jsem gólmana.“

Byl to jeden z vašich nejhezčích gólů?

„Určitě jeden z těch hezčích. Měl jsem radost.“

Není to náhodná výhra. Reprezentace má budoucnost, věští Schick

Míč trochu lízl břevno. Neměl jste nervy, že by to nakonec nemusel být gól?

„Říkal jsem si, jestli jsem to náhodou nedal trochu delší. Bál jsem se, aby se míč neodrazil zpátky nebo nešel za bránu.“

Měl jste v hlavě důležitost té chvíle? Že za celý zápas můžete mít jen pár takových šancí, které se musí proměnit za každou cenu.

„Jsem na to zvyklý z klubu. V zápase máte často jednu dvě příležitosti – a musíte ji využít, takhle je to dané. Šance nepřicházejí jednoduše a umění útočníka je to málo proměňovat v góly. Tenhle konkrétní gól mi může hodně pomoct: není jednoduché zvládnout situaci jeden na jednoho, byť to třeba vypadá snadno.“

Co je na tom nejtěžší?

„Létají vám hlavou nejrůznější myšlenky a rychle musíte najít nejlepší řešení. Rozhodujete se na poslední chvíli podle postavení brankáře. Každá situace je specifická a vy ji potřebujete vyřešit správně.“

Víte, jak cenný gól to byl? Před losem kvalifikace mistrovství Evropy se náramně hodil.

„Vlastně ani přesně nevím, jak to teď bude. V první řadě jsme rádi, že zůstaneme ve stejné skupině Ligy národů a že jsme vyhráli doma před svými fanoušky. Vytvořili nám krásnou atmosféru.“

Co vás ještě těší?

„Že naše výkony mají vzestupnou tendenci, že to není jen o jednom povedeném zápase. Postupně se zvedáme a má to budoucnost.“

Oba slovenští stopeři po faulech na vás dostali žluté karty. Bolelo derby hodně?

„Dost, jsem pěkně pokopaný. Do zápasu jsem šel s koňarem a shodou okolností jsem právě do něj znovu dostal. Dneska to fakt bolelo, ale po vítězném zápase to tak ani nevnímám. Bylo to vyhecované a na place padaly průpovídky, tak to bývá. Po zápase jsme si plácli a popřáli hodně štěstí.“

Čistě hypoteticky, v příštím ročníku Ligy národů byste mohli dostat do skupiny Němce či Chorvaty, kteří sestoupili z elitní společnosti. Láká vás to?

„Pro fanoušky by to asi bylo lákadlo, ale pro nás hráče by to bylo těžší. Necháme se překvapit, co se stane.“

Derby zlomila změna po dvaceti minutách, řekl Dočkal. Spartu komentovat nechtěl

