Dočkal si pochvaluje Šilhavého éru: Nový začátek, ušli jsme kus cesty

Češi slaví federální double. Slováky porazili krásným gólem Schicka

Rozhodla utkání se Slováky i ta přežitá úvodní dvacetiminutovka?

„Asi se to tak dá říct, byť jsme soupeře do velkých šancí nepustili. Ale ten průběh prvních dvaceti minut nebyl takový, jaký jsme si představovali. Potom jsme se na hřišti dohodli, co s tím. Že je potřeba to trošku změnit a vysunout presink výš, abychom Slovákům dělali v rozehrávce víc problémů. Aby se jejich klíčoví a kreativní hráči nedostávali tak lehko na balon. A jsem rád, že nám to vydrželo až do konce zápasu. Udrželi jsme ten obranný blok vysoko, což se nám předtím ne vždycky dařilo. Mnohdy jsme byli hluboko a soupeři si vytvářeli tlak.“

Derby zlomila změna po dvaceti minutách, řekl Dočkal. Spartu komentovat nechtěl

Jak důležité je vítězství před blížící se kvalifikací?

„Každý zápas jsme teď vnímali jako důležitý. Věděli jsme, že každý dobrý výsledek, každé vítězství nás může v naší cestě posouvat. Že je důležité si udržet v zápasech určitý standard, který jsme nastavili. Z tohoto pohledu jsem rád. A myslím, že za čtyři zápasy pod trenérem Jaroslavem Šilhavým jsme ušli kus cesty.“

Pocity z „nové éry“ jsou tedy pozitivní?

„Vnímám to tak, že trenérův příchod jsme vzali jako nový začátek. Že před třemi měsíci jsme se nacházeli v situaci, kde nechceme být. Vnímali jsme i to, že fotbalová veřejnost není ráda, kam se český nároďák dostává… Proto jsme trenérův příchod vzali jako nový začátek a každý zápas brali tak, že je odrazovým můstek pro to, abychom drželi nějaký standard. A včera jsme to znovu zvládli.“

Díky výhře je větší šance na lepší kvalifikační los…

„Už samotný zápas se Slovenskem byl jako kvalifikační, obě mužstva hrála o hodně a dala do něj všechno. Museli jsme ho odehrát dobře takticky a snažit se nedělat chyby. Ale z mého pohledu bylo důležitější se udržet na cestě, po které jdeme, než to, jak dopadne Liga národů. Ale samozřejmě jsme ten výsledek chtěli uhrát, abychom zůstali tam, kde jsme.“

Není to náhodná výhra. Reprezentace má budoucnost, věští Schick

