iSport podcast: Story českého „béčka“. Jak se z chaosu zrodil heroický výkon?

Český fotbal má za sebou nejzvláštnější zápas ve své historii. Tým narychlo poskládaný z náhradníků podal takřka heroický výkon proti Skotsku (1:2), který sice na body nestačil, přesto výběr Davida Holoubka zanechal výborný dojem. Dalo se vynikající překvapení od hráčů někdy třetího až čtvrtého ranku očekávat a kdo si řekl o lepší angažmá či přímo nominaci do áčka?

Nový iSport podcast se ohlíží za celým neuvěřitelným, bizarním a turbulentním týdnem s reprezentací. Dalo se chaosu předejít, a kdo na něm nese největší podíl? Bylo představení původního národního týmu proti Slovensku nejlepší za působení kouče Jaroslava Šilhavého? Jak se lepil nový výběr a kdo měl na jeho složení vliv? A co vypověděl duel se Skotskem o kvalitě české ligy a tuzemského fotbalu?

O tom všem a mnohém dalším v novém díle iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport Michal Kvasnica a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Dal se čekat heroický výkon od českého béčka proti Skotsku? Kdo si řekl o nominaci?

13:44 Bylo představení proti Slovensku nejlepší za Šilhavého působení? Ukázal Dočkal, že stále má na evropskou úroveň?

17:43 Jak se lepil nový tým? Proč nepřijeli náhradníci a nebylo víc hráčů z top klubů?

28:40 Jaký vliv měli na výběr týmu agenti? Co zápas vypověděl o kvalitě české ligy?

33:37 Mohl FAČR situaci předejít a udělal chybu? Měly být kluby shovívavější?

40:52 Měla by mít reprezentace do budoucna nachystané béčko? Jsou Schick a Souček zdraví?

