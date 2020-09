Šilhavý promluvil o srazu. Brání asociaci, chválí Hložka: Poradil si

„Tým absolvoval víc testů, než nařizuje protokol UEFA. Splnili jsme všechno, co dokument požaduje, a nic jsme neporušili. Na vlastní oči jsem viděl, kolik úsilí lidé kolem manažera Libora Sionka věnovali tomu, abychom všechny regule dodrželi. Každý člen týmu musel mít negativní test ještě před začátkem srazu, ale přesto jsme v úterý jeden pozitivní test měli,“ reagoval Šilhavý na kritiku, která se strhla během minulého týdne a zasáhla i do chodu reprezentace.

V čem byl problém a co vzbudilo tolik prchlivých reakcí?

Teplický masér neabsolvoval kontrolu na nemoc COVID-19 během plošných testů před začátkem srazu, asociace se spokojila s negativním výsledkem z klubu. A právě Poustkův test vyšel v úterý minulého týdne pozitivní… A to strhlo - zcela logicky - vlnu vášní. Vedení národního týmu bylo osočeno, že ke svým povinnostem nepřistoupilo maximálně důsledně.

Slavia si v první reakci chtěla okamžitě stáhnout všechny své hráče zpátky do klubu, extrémní rozhořčení neskrývala ani Sparta s Plzní. Emotivní debaty o dalším průběhu srazu se vedly na nejvyšší úrovni. Šilhavý však vedení národního týmu brání.

„Podle odborníků bychom tomu nezabránili ani v případě, že bychom testovali o den dřív, protože v pondělí by ten test zkrátka ještě pozitivní nebyl. Riziko můžete snížit, ale ne úplně odstranit. Kompetentní lidé kolem nároďáku a fotbalové asociace se teď samozřejmě budou bavit, jestli opatření nejdou ještě zpřísnit. Co budeme moci udělat, to uděláme. Na druhou stranu nejsme jediná reprezentace, která v tomto směru měla problémy, ale jen my bohužel dopadli takhle,“ stěžuje si na rozhodnutí hygieny, která sraz národního týmu rozpustila ihned po pátečním vítězném zápase se Slovenskem (3:1).

Státní trenér poukazuje na úzkou komunikaci s představiteli jednotlivých klubů. On sám prý velmi úzce informoval trenérské týmy. Manažer národního mužstva Libor Sionko zase s vrcholnými představiteli dotčených oddílů. „Chápu kluby, že o své hráče mají strach, protože je čekají důležité zápasy v lize nebo evropských pohárech. To jim nikdo nemůže zazlívat. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit, že jsme s nimi vždycky komunikovali,“ praví.

V rozhovoru pro web asociace se vrací i ke složité situaci před vstupním utkáním do Ligy národů v Bratislavě, kdy mužstvo ještě tři hodiny před startem utkání nevědělo, zda do něj bude moci naskočit, jelikož se čekalo na výsledky kontrolních testů. Z nich vyšel další pozitivní, manažer Libor Sionko.

„Jedeme na stadion? Nejedeme? Ta nejistota samozřejmě byla nepříjemná. Až kolem šesté hodiny jsme se dozvěděli, že hrát budeme. Do výkopu nescházely ani tři hodiny. Ale stejně to kluci odehráli tak, jak to nakonec odehráli – výborně. Hráči po tom všem předvedli skvělý výkon. Deset měsíců jsme se neviděli, ale stejně jsem z týmu cítil sílu, kvalitu, radost ze hry, ale i zodpovědnost. Kluci zaslouží velkou pochvalu a respekt. Nechtěl bych, aby se v tom zmatku na tohle všechno zapomnělo,“ chválí Jaroslav Šilhavý.

V osmnácti letech si premiéru odbyl Adam Hložek. Sparťanský teenager zvládl derby výborně, navzdory neproměnění dvou velkých příležitostí. V první trefil ruku brankáře, podruhé hlavou orazítkoval tyč. „Bojoval sám na hrotu s agresivní a důraznou obranou, dostával od cesty, ale poradil si. Potvrdil výkony, na jejichž základě se dostal do nominace. Kdyby dal gól, a šance na to měl, tak by to bylo příjemné, ale i tohle pro něj byla obrovská zkušenost. Má před sebou velkou budoucnost. A pokud takhle bude pokračovat, bude nedílnou součástí reprezentačního áčka,“ předhodil Hložkovi výzvu reprezentační kouč.

Ještě v Bratislavě byl sraz rozpuštěn, hráči byli pražskou hygienickou stanicí uvaleni do karantény. Někteří, především zkušení hráči ze zahraničí, to nesli velmi těžko. Proti Skotsku chtěli za každou cenu hrát. V zákulisí se mluvilo o Tomáši Vaclíkovi, Vladimíru Daridovi, Alexi Královi, Michaelu Krmenčíkovi, Jiřím Pavlenkovi… „V kabině jsme hráčům děkovali za výkon a za výsledek, ale taky jsem jim oznámil, že končíme. Viděl jsem na nich zklamání. Ale nemohli jsme nic dělat a museli jsme se tomu rozhodnutí podřídit. V pondělí, když hráči měli kontrolní testy negativní, tak někteří chtěli do Olomouce ještě vyrazit. To samozřejmě kvůli karanténnímu nařízení nešlo, ale i tak si takových reakcí moc cením,“ pokýval hlavou Šilhavý.

Do zápasu proti Skotsku nastoupil úplně nový tým s novým realizačním týmem. Šilhavého nahradil David Holoubek. Narychlo slátané mužstvo sice prohrálo 1:2, prezentovalo se ale velmi sympatickým výkonem. „Chyběl bodík, ale ostudu jsme neudělali. Pro kluky to byla šance, jak se ukázat v reprezentaci, a ta se neodmítá. Některé sledujeme dlouhodobě. A teď jenom potvrdili, proč je mezi adepty máme. Musíme s nimi počítat,“ říká hlavní kouč.

V říjnu čeká národní tým další sraz, organizačně extrémně náročný. Ještě nikdy v historii Česka se nestalo, že by mužstvo odehrálo tři zápasy v osmi dnech ve třech různých zemích. Reprezentace má v plánu přípravné utkání na Kypru (7. října), o čtyři dny později nastoupí ve skupině B Ligy národů proti Izraeli a venkovní triptych zakončí duelem ve Skotsku (14. října).

„Když to všechno kolem sebe vidím, tak se obávám, aby UEFA nebo FIFA ještě nerozšířily možnost pro kluby nepouštět hráče na reprezentační srazy. Už teď to je za určitých okolností možné. Pak by to bylo hodně složité. Ale snad se to nestane. A když ano, a teď jenom hořce vtipkuji, umíme improvizovat, jak jsme teď viděli. Kluci se ale chtějí porvat o první místo, síla týmu je veliká,“ ubezpečil Šilhavý.

