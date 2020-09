Koller o reprezentaci v šílené době: Tvrdíka chápu. Kdo si řekl o áčko?

Současným fotbalovým reprezentantům vůbec nezávidí. Karantény zdravých jedinců, nepříjemné čekání, nejistota. Češi ale naprosto mimořádnou situaci zvládli a duel Ligy národů se Skotskem (1:2) v improvizované sestavě odehráli důstojně. „Kluci mohli v klidu zápas i vyhrát,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium Jan Koller, nejlepší střelec v historii národního týmu. Kdo ho v duelu zaujal, jak se mu líbila výhra nad Slovenskem či co říká na aktivity slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka?

Potěšil vás výkon týmu, který se dal dohromady po jednom společném tréninku?

„Musím říct, že jsem byl mile překvapený. Trenér i kluci to zvládli se ctí, je opravdu velká škoda, že si z Olomouce neodvezli alespoň bod. Za svůj výkon především ve druhém poločase si to zasloužili, vypracovali si plno šancí. Je to až neuvěřitelné, že spolu takhle nikdy nehráli, sešli se na poslední chvíli a dokázali předvést zajímavé akce. Chyby tam byly také, ale nebezpečných akcí bylo spousty, v klidu mohli zápas i vyhrát.“

Je škoda, že zápas českému týmu nepřinesl alespoň bod?

„Určitě. Za stavu 1:2 to nevzdali, naopak šli do zakončení, měli tam spousty šancí, dostali Skoty pod tlak. Chyběl tomu jenom gól.“

Největší šanci měl Stanislav Tecl, mohl tu situaci řešit lépe?

„Mám pocit, že mu nevyšel krok a míč byl za ním. Snažil se to zakončit hodně rychle, ale neměl na to dobrou pozici. Balon měl za sebou a nohu tam nestačil dát tak, aby míč nasměroval do brány.“

Kdo vás z týmu zaujal konkrétně?

„Určitě se mi líbil brankář Mandous, dobře si to dirigoval a hodně četl hru, pomáhal tím týmu. Samozřejmě Roman Hubník jako nejzkušenější hráč vzadu to odehrál výborně a patřil k těm lepším. Velmi dobře hrál i Holeš, Pešek předvedl skvělé zakončení. Jánoš to zvládl hlavně ve druhém poločase.“

Dovedete si představit, že se den před zápasem dozvíte, abyste přijel na reprezentaci?

„Proč ne. Kluci hrají fotbal odmalička, jsou natrénovaní, je to pro ně příjemné zpestření. Neměli pořádně co ztratit, jenom se ukázat. Někteří předvedli velmi dobrý výkon, byli natěšení, namotivovaní, že si mohou zahrát proti takovému soupeři. Některým se to za reprezentaci už asi nepoštěstí, myslím, že si to užili a můžou z toho mít dobrý pocit.“

Nakonec je asi dobře, že se zápas se Skotskem, byť v odlišném týmu, odehrál, že?

„Určitě. Ani Skoty by kontumace netěšila. Někteří kluci, co se tam dostali, mají zážitek na celý život. Třeba už reprezentační dres nikdy neoblečou. Ti další zase ukázali trenérovi, že o nich může uvažovat a že šanci má každý.“

Kdo se z hráčů ukázal tak, že by se mohl dostat i do elitní nominace?

„Roman Hubník už asi ne (úsměv).