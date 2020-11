Šilhavý: Musíme se přizpůsobit. Černý má dveře otevřené. Co říká o Slavii?

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý dnes slaví devětapadesátileté narozeniny. „Přeji si hlavně zdraví pro všechny hráče a jejich okolí,“ podotkl velitel elitního týmu v zemi, když představil nominaci na nejbližší sraz, během nějž hrají Češi přátelské utkání v Německu (11. listopadu) a v Plzni dva duely Ligy národů – 15. listopadu proti Izraeli, 18. listopadu proti Slovensku. Chybí mu devět hráčů (Jan Bořil, Pavel Kadeřábek, Lukáš Provod, Patrik Schick, Adam Hložek, Ondřej Kúdela, Tomáš Petrášek, Lukáš Kalvach, Jaromír Zmrhal). „Věřím, že to přes všechny problémy zvládneme se ctí,“ zadoufal Šilhavý. Jak mu kříží plány koronavir ve Slavii a co říká na výkony Václava Černého v Nizozemsku?

Jak moc vám skládání nominace zkomplikovalo přerušení české ligy?

„Asi jako všem trenérům, kteří jsou v podobné pozici jako já. Není jednoduché připravit hráče jen tréninkem bez zápasového vytížení. Nicméně některé kluby hrály alespoň pohárová utkání, takže jejich hráči nějaké vytížení měli. Doba je taková, že se musíme přizpůsobit.“

Na poslední chvíli vám vypadli tři hráči ze Slavie kvůli koronaviru? Neobáváte se, že přijde ještě něco podobného?

„Obávám, neobávám. Když to přijde, budeme se muset podle toho zařídit. Pokud by to pokračovalo, už máme určité zkušenosti. Vzali jsme víc hráčů než normálně. Navíc ten sraz nebude logisticky tak složitý, jako když jsme byli minule pořád v zahraničí. Teď hrajeme v Lipsku a pak dvě utkání v Plzni. Pokud by teď nastal nějaký problém, jsme schopni rychleji reagovat.“

Jak moc vám nabourává absence tří hráčů ze Slavie plány?

„Když se rozhodnete pro určitou nominaci a pak musíte dělat změny, vede to třeba i k jiné koncepci hry. Ale situace je taková, musíme se přizpůsobit.“

Zkoušela na vás Slavia nějakým způsobem apelovat, aby neměla v nominaci tolik fotbalistů?

„Libor (Sionko, manažer reprezentace) komunikoval s Jirkou Bílkem (sportovní ředitel Slavie), bavíme se o nominaci před každým srazem. Říkáme jim naše představy a s kterými hráči počítáme. Že teď ve Slavii měli tři hráči pozitivní testy, je pro nás taky nová informace. Je to ale fakt, musíme se přizpůsobit. Chápu klubové majitele a trenéry, že se obávají. Zápasů je teď tolik, hrají poháry, rozběhne se liga, do toho jsou zdravotní problémy v týmu. Není to jednoduché, ale my reprezentujeme naší vlast. Nevím o tom, že by si kluci, co sem jezdí, chtěli odpočinout. Nikdy jsem se s tím nesetkal, je to naopak.“

Po delším čase se vrací do týmu záložník David Pavelka. Jak moc vás to těší?

„David sem patří, měl zdravotní problém. Jsem rád, že ho teď máme na očích ve Spartě, je to velice kvalitní hráč.“

Proč jste se rozhodl povolat útočníka Tomáše Pekharta?

„Řekl si o nominaci svými výkony, především svou produktivitou a zkušenostmi. Chceme ho vidět.“

Jak moc vám zamotaly hlavu poslední výkony Václava Černého v nizozemské lize za Twente?

„Musíme mu jen gratulovat, hraje teď velice dobře. Pokud bude ve výkonech, které podává, pokračovat a udrží si takovou produktivitu, má tu určitě dveře otevřené.“

Jak jste už dvakrát prožíval zápas národního týmu u televize?

„Bylo to odlišné. První byl zápas v Olomouci se Skotskem, to pro nás bylo úplně něco nového. Myslím, že narychlo sestavěný realizační tým a hráči to zvládli velice dobře, až na ten výsledek. Do tohoto zápasu jsem ani moc nepromlouval. Při druhém utkání ve Skotsku, kdy jsem musel do karantény, jsme byli v kontaktu, mluvili jsme po telefonu, přes video jsem byl na přípravě. Během zápasu jsme s Jirkou Chytrým komunikovali, ale spíš jen o střídáních, a jestli něco změnit v poločase, jinak byl koučink plně v jeho režii.“

Nominace fotbalové reprezentace

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Ondřej Kolář Slavia Praha 1 0 Filip Nguyen Liberec 0 0 Jiří Pavlenka Brémy 11 0 Tomáš Vaclík FC Sevilla 32 0 Obránci Jakub Brabec Plzeň 17 1 Vladimír Coufal West Ham 10 1 Ondřej Čelůstka Sparta Praha 21 2 Tomáš Holeš Slavia Praha 3 1 David Hovorka Slavia Praha 2 0 Tomáš Kalas Bristol 20 2 Aleš Matějů Brescia 1 0 Filip Novák Fenerbahce Istanbul 24 1 Záložníci Antonín Barák Hellas Verona 13 5 Vladimír Darida Hertha Berlín 65 7 Bořek Dočkal Sparta Praha 41 7 Jakub Jankto Sampdoria Janov 27 3 Jan Kopic Plzeň 19 3 Alex Král Spartak Moskva 13 2 Lukáš Masopust Slavia Praha 15 1 David Pavelka Sparta Praha 22 1 Tomáš Souček West Ham 27 3 Petr Ševčík Slavia Praha 6 0 Útočníci Michael Krmenčík FC Bruggy 24 9 Zdeněk Ondrášek Plzeň 4 1 Tomáš Pekhart Legia Varšava 19 2 Matěj Vydra Burnley 29 6

