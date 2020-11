Bílkův tým dal tenhle neuvěřitelný gól. Legenda nechápala gólmana

Nechápal, jak je vůbec něco takového možné. Obzvláště na mezinárodní úrovni, kdy hájíte dres své země. Sedminásobný vítěz Premier League s Manchesterem United Roy Keane sepsul brankáře Etrita Berishu.

Důvod? Albánci se dostali v zápase Ligy národů proti Kazachstánu do dvoubrankového vedení. Po druhém zásahu v síti soupeře ale zůstal gólman Berisha daleko z branky a za svou neobezřetnost zaplatil.

Svěřenci českého kouče Michala Bílka rozehráli a pozorný Islambek Kuat nasměroval z poloviny hřiště míč do albánské sítě. 31letý gólman italského Spalu dobíhal marně. Ve zmatku se dokonce ani nestihl otočit, aby alespoň náznakem zkusil míč vytěsnit mimo tři tyče.

Incredibile la rete di Islambek #Kuat del Kazakistan 🇰🇿



Battendo il calcio d’inizio dopo il doppio vantaggio dell’#Albania, fulmina così #Berisha da metà campo#Kazakistan #NationsLeaguepic.twitter.com/jaRdRTdW4R — Pietro Agoglia (@PieAgo95) November 16, 2020

„Co to udělal? Na mezinárodní scéně… To bych mu nikdy neodpustil. Hlupák. Podívejte se na to. Naštvalo mě jenom to, že to sleduji,“ kritizoval Keane.

Útěchou pro Albánce mohlo být alespoň to, že je kuriózní branka nestála vítězství. Krátce po hodině hry totiž z penalty skóroval Rey Manaj, čímž stanovil konečný výsledek 3:1.

„V prvních pěti minutách jsme působili ospale, soupeř nám dělal problémy. Neměli jsme žádnou iniciativu. Dohodli jsme se, že začneme zápas agresivněji, útočně, ale nestalo se tak. Po deseti minutách jsme ale začali hrát lépe a vstřelili úvodní branku. Po druhém náhodném gólu, který byl řekněme nehodou, jsme hodně trpěli. Dost nás to ovlivnilo,“ přiznal trenér Albánie Edoardo Reja.

„Prohráli jsme 1:3. V nastavení jsme měli ještě dvě šance, ale nepodařilo se nám snížit. Kdybychom dali na 2:3, byla by ještě šance. Albánie ukázala svou kvalitu, dobře kombinovala, napadala. Byl to složitý zápas. Máme tři dny na to, abychom se dali do pohody na zápas proti Litvě, což pro nás bude klíčový zápas o udržení,“ řekl po zápase kazašský kouč Bílek.