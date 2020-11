Z toho mrazí. Hrozivá srážka, ožily vzpomínky na Čechovo zranění

Hunt trefil Čecha kolenem do hlavy • Profimedia.cz

Čech během cesty do šatny upadl do bezvědomí • Profimedia.cz

Vše směřovalo ke konci prvního poločasu. Islanďané prohrávali v Dánsku 0:1 a jen sekundy dělily hráče od odchodu do šaten. Přesto nabídl závěr úvodního dějství ještě pořádné drama, ne však úplně fotbalové.

Island zavelel k poslednímu útoku. Přišel dlouhý nákop za dánskou obranu, který ale sebral na hranici velkého vápna gólman Kasper Schmeichel. Jenže vzápětí narazil hlavou do nabíhajícího Alberta Gudmundssona.

Střet vypadal děsivě. Hlava dánské jedničky se po nárazu do stehna soupeře hrozivě prohnula dozadu, následně Schmeichel padl k zemi. Po rychlém zásahu lékařského týmu dokázal naštěstí ze hřiště odejít po svých. „V bezvědomí nebyl, ale o přestávce nebylo pochyb o tom, že v zápase nebude pokračovat,“ řekl trenér Dánska Kasper Hjulmand.

🚨 Kasper Schmeichel sufrió un golpe terrible que lo hizo abandonar el partido contra Islandia por precaución. Seguramente le harán estudios para determinar su situación. pic.twitter.com/0aHkyMRpDx — Leicester City Argentina 🇦🇷 (@LeicesterFC_ARG) November 15, 2020

Do druhé půle už tak Schmeichel nenastoupil, utkání dochytal Frederik Ronnow. Jednou inkasoval, ale v nastavení rozhodl o výhře Dánů 2:1 Christian Eriksen, který proměnil druhý pokutový kop v zápase.

Bližší informace k Schmeichelově stavu zatím nejsou k dispozici. Obavy o svého klíčového muže mají zejména v Leicesteru, který čeká v Premier League náročný souboj s Liverpoolem. A ztráta jedničky by v něm mohla sehrát výraznou roli. Naznačit gólmanovu situaci může už středeční souboj Dánska v Belgii, do kterého by za normálních okolností nejspíše nastoupil.

Pozitivně tak mohou působit alespoň další Hjulmandova slova o Schmeichelovi. „Po zápase vypadal lépe. Zpíval s námi i vítěznou píseň. Všichni doufáme, že se mu nic vážného nestalo,“ uvedl dánský kouč.

Schmeichelova srážka s Gudmundssonem oživila vzpomínky na 14 let starý incident ze zápasu Chelsea s Readingem. V roce 2006 brankář Petr Čech inkasoval podobný úder kolenem do hlavy od Stephena Hunta. Českému gólmanovi tehdy doslova na dva dny zhasl svět. Po operaci mu zůstalo na hlavě třicet stehů a titanové destičky v lebce. „Až zpětně jsem si uvědomil, že jsem se podruhé narodil,“ uvedl po návratu k zápasům Čech, který zbytek kariéry dochytal v ochranné helmě.