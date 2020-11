Co ukázali Češi: Šéf Darida, průbojný Jankto i upozaděný Souček

Co ukázal zápas s Izraelem? Charakter a konečně nula. Kdo nahradí Schicka a Hložka?

Co ukázal zápas s Izraelem? Charakter a konečně nula. Kdo nahradí Schicka a Hložka?

Češi v neděli večer zvládli zadaný úkol a v Plzni skolili v utkání Ligy národů Izrael 1:0. Jako správný lídr se ukázal gólový kapitán Vladimír Darida, velmi slušnou partii odehráli oba stopeři Tomáš Kalas a Jakub Brabec, aktivní byl na křídle Jakub Jankto. Co domácí tým dovedlo k těsnému vítězství a na čem je třeba zapracovat?

Co ukázali Češi proti Izraeli?

Co ukázali Češi proti Izraeli? • FOTO: koláž iSport.cz

Šéf Darida, důrazný Král

Od úvodního hvizdu se hlásil o balony, tradičně operoval na obrovském prostoru. S páskou na ruce dirigoval své parťáky, rozdával balony, presoval, chodil do náběhů i mezi stopery pro rozehrávku. A jako správný kapitán za to vzal jako první. V sedmé minutě zakončil rychlou kombinaci českých barev, když mu před prázdnou branku předložil balon Vladimír Coufal. Pozor ale na několik zaváhání v defenzivě, ze kterých by příště mohl vzniknout problém. Uprostřed pole zastal velký kus práce i Alex Král. Velmi důležitý člen Šilhavého jedenáctky.