Dočkal v sestavě? Je to varianta, říká Šilhavý. Z Hapala rady nemámil

Jak vás hřeje, že jste proti Slovensku všechny tři zápasy vyhrál?

„Především to není jen o mně. Vždycky když jsme vstupovali do derby, náboj byl cítit z obou stran. Ve všech třech zápasech jsme byli šťastnější, v některých možná i lepší, v tom posledním jsme Slováky přehráli, i když sestavy byly trochu kombinované. Dovedu si ale představit, že po postupu na mistrovství Evropy budou Slováci hodně nabuzení a budou nám to chtít spočítat.“

Co budete chtít ve středečním utkání od svého týmu vidět?

„Chceme se opět prezentovat aktivní hrou, vysokým napadáním, budeme se snažit znepříjemnit Slovákům rozehrávku a těžit z případných zisků míče. Budeme do toho muset dát nasazení, větší důslednost v obraně podobně jako s Izraelem. V neděli to kluci ve druhém poločase, byť nebyl líbivý, zvládli. Byli jsme si vědomi, o co nám jde, podobně se musíme chovat i proti Slovensku. A musíme lépe naložit s šancemi.“

Jak moc vás láká postup do elitní úrovně Ligy národů?

„Všichni hrajeme o vítězství. Jestli to přinese prvenství a tím i postup do elitní skupiny - bylo by to skvělé. Od těch nejlepších týmů bychom se měli učit, konfrontovat se s nimi, tím pádem každý z nás poroste. Chceme vyhrát a věříme, že i Izrael zápas se Skoty zvládne, a my tak postoupíme mezi elitu. Myslím, že i pro diváky by to bylo skvělé. Věřím, že příště už se bude hrát s nimi.“

Jak se vlastně díváte na Ligu národů jako takovou?

„Je to určitě přínosnější, než když hrajete přátelské zápasy, kde není stimul bodů. V nich se prostřídává víc hráčů, je to takové roztrhané. Naopak naše skupina v Lize národů má teď skvělou zápletku. My hrajeme o postup, Slováci o udržení. Kdyby to byl přípravný zápas, tak to tak není.“

Chystáte v sestavě nějaké změny oproti zápasu s Izraelem?

„Rozhodneme se po posledním tréninku. Samozřejmě už máme skoro jasno, ale po tréninku budeme chytřejší.“

Uvažujete, že byste nasadil Bořka Dočkala, kterému zářijové utkání na Slovenku vyšlo?

„Zápas na Slovensku máme v živé paměti. Byl z naší strany velice povedený. Přemýšlíme, jak to postavíme, nejsme úplně rozhodnuti. Bořek figuruje mezi možnými variantami.“

U slovenského týmu nedávno skončil jako trenér Pavel Hapal. Mluvil jste s ním?

„Ano. Jsme kamarádi, mrzelo mě, že musel opustit lavičku slovenského týmu. Jsem přesvědčený o tom, že by také zvládnul postoupit. Popřál jsem mu hodně štěstí do další štace. Věřím, že brzy získá nové a třeba ještě zajímavější angažmá.“

Nezkoušel jste od něj získat nějakou radu?

„To tedy ne. Mluvili jsme spolu krátce poté, co byl odejit. Navíc jsme oba zápasili s pandemií.“

