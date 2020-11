Debutant Zima: EURO s áčkem je určitě možnost. Kdo ho inspiruje?

Přestup do Slavie, maturita, základní sestava, titul, evropské poháry, repre U21, repre A... Netočí se vám ze životního roku hlava?

„Byl to skvělý rok, ale životním bych ho nenazval, protože doufám, že přijdou ještě lepší. Tímhle to snad nekončí, snad to tak půjde dál.“

Takže jste ani nebyl nervózní, když jste se vítal s reprezentanty v áčku?

„Spíš než nervózní jsem byl unavený, protože jsem vstával nezvykle už v 5:40. V pohodě jsme se seznámili, navíc mi pomáhá, že spoustu kluků znám ze Slavie.“

Mají na váš rozkvět vliv právě spoluhráči Ondřej Kúdela a David Hovorka, se kterými soupeříte nejen o základ ve Slavii, ale nyní už i v repre?

„Mají, velký. Na stoperu je ve Slavii obrovská konkurence, ale všichni jsme si sedli, stejně jako se zbytkem týmu. Navzájem si pomáháme, přejeme, je jedno, kdo zrovna hraje v základu. Nejdůležitější je, abychom vyhrávali, cítili se všichni dobře a ještě se zlepšovali.“

Po vašem přestupu do Edenu prohlásil kouč Jindřich Trpišovský, že nejvíc ze všeho si musíte zvyknout na tamní intenzitu tréninků – velké běžecké objemy, posilovnu atd. Jak jste se s tím za ten rok srovnal? Už je to v pohodě, třeba co se týče nabírání svalové hmoty a fyzické kondice?

„Řekl bych, že už jsem si úplně zvyknul. Nejtěžší byl ten první půlrok, po té první koronapauze jsme měli problémy, protože jsme vlastně začínali úplně novou přípravu. Ale už jsem všechno zpracoval, je to pro mě ve Slavii fakt nejlepší.“

Co konkrétně jste se naučil nejvíc?

„Hodně věcí. Třeba víc mluvit a nabrat větší sebevědomí, to je asi to nejdůležitější.“

Inspirujete se v tomto ohledu nějakým vzorem?

„Mám jich spoustu, ale moc jich nehraje na mém postu. (úsměv) Vždycky byl mým vzorem třeba Wayne Rooney z Manchesteru United, teď je to momentálně asi spíš Virgil Van Dijk.“

Uvědomujete si nebo předhodil vám už někdo, že navazujete na bývalé skvělé stopery reprezentace z Olomouce, kterými byli např. Tomáš Ujfaluši, David Rozehnal, Roman Hubník, Radoslav Kováč či nyní Tomáš Kalas?

„Nikdo mi to ani nemusel předhazovat, protože o tom samozřejmě vím. (úsměv) Jsou to známá jména nejen pro Olomouc, ale pro celý český fotbal.“

Zdravé sebevědomí vám nechybí, věříte si už na reprezentační A-tým a případně i na šanci zabojovat o letní EURO?

„Určitě je to jedna z možností, ale teď je mou prioritou, abychom postoupili na EURO s jednadvacítkou. Jsem rád, že jsme poslední utkání v Řecku zvládli, i když to i kvůli těžkému terénu nebylo nic jednoduchého. Za mě a za celý realizák určitě spokojenost. V úterý nás ale čeká rozhodující zápas mezi Skotskem a Řeckem, k postupu potřebujeme, aby Skotsko nevyhrálo. A co bude na jaře? To nechávám otevřené.“