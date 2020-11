Vaclík: Postup v Lize národů by byl hezký. Slovensko? Rivalita je znát

Postup do elitní úrovně Ligy národů? „Láká nás to všechny,“ přiznává český brankář Tomáš Vaclík před středečním federálním derby se Slovenskem v této soutěži. Gólman Sevilly věří ve vítězství i pomoc od Izraele v zápase proti Skotsku. Zároveň si pochvaluje práci defenzivy před sebou.

Vraťme se ještě k nedělnímu zápasu s Izraelem. Jak jste byl spokojený s fungováním defenzivy před sebou? Pozorujete v obranné práci mužstva postupem času zlepšení?

„V defenzivě jsme to zvládli velice dobře, hlavně ve druhé půli, kdy nás Izrael zatlačil hodně hluboko. Byli jsme schopni nepanikařit a jejich šance přečkat. Celkově si myslím, že fungujeme dobře, tým je na to nastavený. Je to ale o práci celého mužstva, ne jen obránců. Myslím, že je to věc, která je pro nás velice důležitá.“

Pokud Slovensko porazíte a Skotsko nezvítězí v Izraeli, vyhrajete skupinu a postoupíte do elitní výkonnostní úrovně Ligy národů. Jak moc vás tahle představa láká?

„Láká nás to všechny. Myslím, že to bylo vidět i proti Izraeli, kdy jsme věděli, o co hrajeme. Z posledních dvou zápasů jsme potřebovali šest bodů, schází nám ještě tři a pomoc od Izraele. Bylo by hezké dostat se do elitní skupiny a zahrát si proti největším evropským týmům. A ještě je tam bonus, že by nám to mohlo pomoct v kvalifikaci o mistrovství světa. Motivace je veliká.“

Věříte, že je v silách Izraele sebrat body Skotům?

„Věřím, že jo. Sami jsme se o jejich síle ve dvou vzájemných zápasech přesvědčili. Navíc Izrael bude hrát o to, aby nesestoupil. Skupina je krásně zamotaná a hraje se až do konce. Věřím, že to pro nás dopadne šťastně.“

Je pro vás zápas se Slovenskem pořád výjimečný a můžete těžit z toho, že jste federálního soupeře v posledních třech zápasech porazili?

„Derby je specifické, pořád se nás to drží a rivalita je znát. Je fajn, že poslední tři zápasy s nimi jsme zvládli vítězně, ale od posledního utkání v Bratislavě se jejich tým hodně změnil. Kluci, kteří tehdy ve slovenském týmu nebyli, tu jsou. Přiletěli hráči z Ameriky, dorazil Marek Hamšík. Podařilo se jim postoupit na mistrovství Evropy, pak vyhráli těžký zápas se Skotskem. Jsou v jiném rozpoložení, jsou na dobré vlně. Navíc my hrajeme o vítězství ve skupině, Slováci o to, aby nesestoupili. To vše tomu dává punc ještě větší výjimečnosti.“

Slováci pod novým trenérem Štefanem Tarkovičem změnili rozestavení. Myslíte, že teď budou v ofenzivě nebezpečnější?

„Nebezpeční dopředu jsou po celou dobu Ligy národů, jsou hraví, chtějí hrát, střílet, zakončovat. Nevím, jestli je to novým rozestavením, ale já si myslím, že Slováci jsou nebezpeční pořád.“

Cítíte, že tím, jak se se Slováky dobře znáte, si hráči před vámi dovolí víc?

„To ne. Myslím, že je to stejné jako v jiných zápasech. Jediný rozdíl vidím v tom, že si na hřišti všichni rozumíme.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Çakır – Duran, Ongun (vš. TUR) Stadion Doosan Arena, Plzeň