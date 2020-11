Morávek o dění v Německu: Lidi chtějí vyhnance z Bayernu a Kloppa

iSport podcast: Je “Fevoluce” naivní? Měla by chtít funkce a nezavrhovat rozhodčí VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak reagují Němci na úterní zápas?

„Negativně. Tlak na trenéra Löwa stoupá. Byl už před zápasem. A ten výsledek byla jen voda na mlýn kritiků, kteří touží po změně. Řeší se, zda to má se současným koučem vůbec ještě perspektivu, a zda by měl vést tým i na EURO. Opět navíc ožilo téma, zda není chyba ignorovat mnichovské trio Müller, Boateng a Hummels.“

Bylo by Löwovo odvolání řešení?

„Jsem toho názoru. Udělat generační obměnu i na lavičce. Němci vidí, jakým způsobem funguje Liverpool pod Jürgenem Kloppem. Vidí, jakým stylem vede Julian Nagelsmann Lipsko. Kdybyste se na ulici zeptal fanoušků, koho by chtěli u reprezentace, odpověď by zněla Klopp a na něj ať posléze naváže Nagelsmann.“

Vedení německého fotbalu ale vyjádřilo Löwovi podporu. Důvod?

„Působí to na mě, že Löw stále žije z úspěchu na MS v Brazílii před šesti lety. Jeho pozice je obrovsky silná. A to všechno i přesto, že na šampionátu v Rusku to byl od reprezentace totální propadák.“

Může se Löw ještě umoudřit a změnit se?

„Myslím si, že