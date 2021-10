Španělsko zuří: Ofsajd, úplný nesmysl. Proč platil rozhodující gól Ligy národů?

„NESPRAVEDLNOST!“ Titulní strana španělského magazínu Sport říká jasně, co si na jihu Evropy o finále Ligy národů myslí. Červení sice na San Siru skórovali jako první, jenže o vedení přišli a historicky druhými vítězi nové mezinárodní soutěže se stali Francouzi. Jenže po velmi kontroverzní situaci.

Do konce zápasu chybělo 10 minut, když Theo Hernández našel průnikovou přihrávkou za obranu Kyliana Mbappého. Ten si s poskytnutým časem i prostorem věděl rady, položil si gólmana Simona, poslal míč po zemi za háčky a šel se radovat. Jenže v Miláně fungoval VAR a Španělé měli velký důvod na něj spoléhat – už první opakované záběry ukázaly, že hvězda PSG byla v době přihrávky za linií obrany v jasném ofsajdovém postavení.

Jenže sudí Anthony Taylor se na záběr ani nebyl podívat a branku neodvolal.

¿Por qué? Do cesty Hernándezově přihrávce se skluzem vrhl Eric Garcia, nezablokoval ji, jen ji lehce tečoval. A tím podle výkladu pravidel ofsajdové postavení Mbappého zrušil, hrál totiž vědomě.

„Pro nás na hřišti to vypadalo jako ofsajd, ale rozhodčí nám řekl, že jelikož se Eric pokusil zahrát míč, ofsajd to zrušilo, ale to nedává smysl,“ rozčiloval se kapitán Španělska Sergio Busquets. „Zkusil přerušit akci, ale neměl nad míčem kontrolu.“

Divil se i sám bek Garcia. „A co jsem měl dělat? Ustoupit a nechat tu přihrávku projít?“

Ironií osudu – ano. Pokud by míč netečoval, byl by Mbappé v jasném ofsajdu, který by VAR nemohl neodhalit.

Ve Španělsku se i navzdory výkladu pravidel cítí poškození. Server Marca se v anketě zeptal svých čtenářů, jestli Mbappé byl v ofsajdu a výsledky nepřekvapí – 84:16 pro možnost, že byl. „Každý, kdo hraje fotbal, ví, že to byl ofsajd. Kdo napsal tohle pravidlo, snad nikdy nebyl na hřišti,“ diví se střelec prvního a jediného španělského gólu Mikel Oyarzabal. Francouzská média naopak mezi oslavami vysvětlují výklad, podle kterého gól platit měl.

„Je těžké to pochopit. Z pohledu Španělů držíte dobrou linii a Mbappé má sice neuvěřitelnou rychlost, ale špatně načasuje svůj náběh. Pravidla říkají, že po Garciově dotyku začíná další fáze hry, ale pro mě to tak není, přijde mi to nefér,“ přemýšlí bývalý anglický reprezentant Jamie Redknapp. „Není to chyba VAR, jde o interpretaci pravidel, která platí asi 18 měsíců, ale zatím se o ní příliš nemluvilo,“ dodal.

Po finále Ligy národů se o ní začalo mluvit velmi rychle.