Hvězdy v Praze! Jak sehnat lístky na zápasy se Švýcarskem a Španělskem

Postupem do elitní skupiny Ligy národů se otevřela cesta ke zvučným soupeřům. Čeští fotbalisté sehrají v červnovém termínu čtyři těžká střetnutí. Na domácí půdě přivítají Švýcarsko (čtvrtek 2. června) a Španělsko (5. června), poté odjedou na duely do Portugalska (12. června) a Španělska (12. června). Domácí zápasy proti hvězdným soupeřům sehrají Češi v Praze na stadionu v Edenu. Stále je možné sehnat na zápasy lístky.

Vstupenky na domácí zápasy proti Švýcarsku, Španělsku a Portugalsku (24. září) se prodávají od středy 11. května. Kdo se rozhodne pořídit lístky na všechny duely hrané v Edenu, sežene je za zvýhodněnou cenu. Ve třech cenových kategoriích stojí 2 490, 3 490 a 4 490 korun. Placení členové Fanklubu navíc ještě získají desetiprocentní slevu, neplacení členové pětiprocentní.

Ve čtvrtek 26. května od 12:00 startuje druhá vlna předprodeje na jednotlivé zápasy. Lístky na zápas proti Švýcarsku budou k mání za 890, 1 290 a 1 790 korun, proti Španělsku i Portugalsku pak shodně 1 290, 1 890 a 2 290 korun. Jeden fanoušek si opět může zakoupit maximálně čtyři vstupenky na každý zápas. Permanentky v jednotlivých kategoriích vyjdou levněji o 980, 1 580 a 1 880 korun. Vstupenky můžete nakupovat ZDE.

Lístky je stále možné sehnat, dají se zakoupit i na venkovní duely v Portugalsku a Španělsku. Kolik vstupenek do Edenu ještě zbývá? „Počet prodaných vstupenek nelze v tuto chvíli specifikovat, protože určitý počet lístků je rezervovaný pro potřeby asociace, UEFA nebo partnerů. Případné nevyužité rezervace se následně přesunou do volného prodeje. Zároveň předpokládáme, že někteří fanoušci čekali na zítřejší začátek předprodeje na jednotlivé zápasy,“ říká mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

Zápasy proti elitním evropským celkům znamenají velké lákadlo, týmy přijedou v nabitých sestavách. Fanoušci mají možnost na vlastní oči sledovat hvězdy Realu, Barcelony, Manchesteru City a dalších zvučných klubů.

„Už postup do elitní skupiny Ligy národů pro nás byl obrovský úspěch. Je to Liga mistrů na reprezentační úrovni. Všichni tři naši soupeři patří k evropské špičce a čekají nás extrémně těžké zápasy. Uděláme všechno pro to, aby na nás mohli být fanoušci pyšní. Doufám, že nás příznivci ve všech zápasech poženou za co nejlepšími výsledky,“ vzkazuje trenér Jaroslav Šilhavý.