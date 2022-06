Nešťastná třináctka. Česku vypadly opory, co je s marody nároďáku?

To číslo až děsí. Před extrémně náročným vstupem do Ligy národů nemůže Jaroslav Šilhavý počítat s třinácti hráči, přičemž řada z nich by si nárokovala místo v základní sestavě. „Co na to říct… I tak jsme se snažili vybrat nejsilnější možný tým, který byl v danou chvíli k dispozici,“ povzdechl si reprezentační kouč. To ještě nevěděl, že z nominace mu před zápasy se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem vypadnou Jiří Pavlenka s Tomášem Petráškem… Deník Sport popisuje charakter zranění nešťastné třináctky marodů.