Vaclík: Fotbal ve Švýcarsku šel extrémně nahoru. Zaslouží respekt

Pokud nastoupíte, bude to pro vás padesátý zápas v reprezentaci. Je to významné jubileum?

„Upřímně, nikdy jsem si nemyslel, že na tohle číslo dosáhnu. Prvních čtyři pět let jsem byl v národním týmu s Petrem Čechem, měl jsem jeden start za jeden rok, za pět let tedy pět startů. (rozesměje se) Proto si padesátky hrozně vážím. Od začátku pro mě reprezentace znamenala hrozně moc, je to obrovské číslo.“

Realizační tým v čele s Jaroslavem Šilhavým ustál bouřlivé období po neúspěšné baráži se Švédskem. Jste rád, že zůstal?

„Myslím, že můžu mluvit za celou kabinu: jsme rádi, že pokračujeme ve stejném složení. Společně to táhneme skoro čtyři roky. I proto nás těší, že kouč zůstal, máme dobrou náladu. Zase se můžeme posunout, pracovat na zlepšení a nachystat se na kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce.“

Skupinu Ligy národů zahájíte proti Švýcarsku. Co čekáte od dvojice excelentních hráčů Xherdana Shaqiriho a Granita Xhaky?

„Oba mají velkou kvalitu, oba jsou leváci a zároveň vítězové evropských soutěží. Prošli Basilejí, máme tedy něco společného… Co vím, tak Xhaka se k mužstvu připojil až v úterý. Je otázkou, jestli nastoupí od začátku. V týmu Švýcarů se řadí ke klíčovým hráčům, to je nepochybné.“

Jaké máte vzpomínky na Basilej? Je zápas proti Švýcarsku pro vás speciální?

„Pro mě je to skvělý. S celou rodinou jsme si Švýcarsko zamilovali, narodila se nám tam starší dcera. Navíc jsem po celou dobu hrál v Basileji se Suchošem (Markem Suchým). Nastupoval jsem se sedmi klukama z aktuální švýcarské reprezentace. S Yannem Sommerem jsem se střídal v bráně. Přiznávám, je to pro mě určitě speciální. Naše skupiny Ligy národů je vůbec super. Máme tam i Španělsko, což je také země, kterou jsme si s rodinou zamilovali. Sešlo se to vážně hezky.“

Co na Švýcary bude platit? Plánují začít aktivně, považují se za favority…

„Náš přístup musí být také aktivní. S jejich typologií hráčů budou kombinovat už odzadu. Proto je musíme napadat už v zárodku akcí. Kvalifikovali se přes Italy na mistrovství světa. Chápu, že se jako favorité se cítí, ale my chceme udělat radost fanouškům.“

Co říkáte rozvoji švýcarského fotbalu?

„Šel extrémně nahoru. Důležitou roli v tom hraje i Basilej. Vím, jak skvěle je to řízený klub, vychoval řadu výtečných hráčů. V rozvoji talentů jsou na vysoké úrovni. Účastnili se předchozího mistrovství světa, do Kataru jedou taky, na mistrovství Evropy porazili Francii. Zaslouží uznání a obrovský respekt.“

Jak důležitý bude první vzájemný zápas pro vývoj skupiny?

„Přirovnal bych to ke vstupnímu utkání se Skotskem na posledním mistrovství Evropy. Čeká nás vstup do skupiny, může napovědět, jak se to celé bude vyvíjet. Ano, výsledek může hrát velkou roli.“

Máte s trenéry jasný plán, které zápasy budete chytat?

„Trenéři ideu mají, mluvil jsem i s naším trenérem brankářů. Představu máme, ale konkrétní nebudu.“