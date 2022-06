Tři stopeři? Je to možnost, přiznal Šilhavý a vysvětlil nominaci Krále

Česko vstoupí do Ligy národů. V elitní skupině v otevíracím zápase v Edenu přivítá Švýcarsko. Půjde o strašně moc. Národní tým potřebuje kvalitní rozjezd, aby udržel dobré karty v boji o udržení se mezi smetánkou Evropy. Trenér Jaroslav Šilhavý si důležitost utkání dobře uvědomuje. Základní sestavu nafutruje maximální kvalitou. „Vzhledem k důležitosti utkání to postavíme nejlépe, jak to jen jde. Chceme uspět,“ burcuje.

Je vstupní zápas se Švýcarskem klíčový z pohledu udržení se v elitní lize skupině Ligy národů?

„Myslím, že ano. Bude strašně důležitý. Tím nechci podceňovat Švýcarsko. Má skvělý tým, výtečné individuality i výsledky. Od roku 2006 se pokaždé účastnilo na mistrovství světa. Nečeká nás nic jednoduchého. Navíc i další soupeři ve skupině (Portugalsko a Španělsko) jsou hodně těžcí. Zápas se Švýcary bude proto hodně důležitý.“

Znamená to, že postavíte nejsilnější možnou sestavu a případně až v dalších utkáních zvolíte výraznější rotaci?

„V každém ze čtyř následujících zápasů budeme chtít postavit silnou sestavu. Pokud se ale ptáte na souboj se Švýcarskem, tak máme pravdu, přesně takto přemýšlíme. Vzhledem k důležitosti utkání to postavíme nejlépe, jak to jen jde. Chceme uspět.“

Nastoupíte v rozestavení se třemi stopery jako v baráži ve Švédsku?

„S trojkou vzadu nebyly minulé zápasy špatné. Tudíž ano, je to možnost, že takto můžeme nastoupit. Vzhledem k našim soupeřům považuji toto rozestavení za defenzivnější. Na tréninku jsme se tomu věnovali.“

Jak vypadá zdravotní stav týmu?

„Musel odjet Tomáš Petrášek, což se ví. Řešili jsme i další menší zdravotní problémy. Ale věřím, že všichni budou v pořádku. Sestavu máme v hlavě. Pokud se nic nezmění, víme, jak nastoupíme. A jestli dojde na překvapení v základní jedenáctce? Myslím, že tam může být nový hráč. Byli bychom rádi, abychom soupeře překvapili. Ovšem spíš než jednotlivcem, tak týmovým a kvalitním výkonem. Od toho se bude všechno odvíjet.“

Chybí vám třináct hráčů. Jak velký limit to je?

„Příjemné to není... Čeká nás Liga mistrů reprezentací, můžeme to nazvat i malým mistrovstvím Evropy. Je škoda, že naši nejlepší hráči nejsou k dispozici, ale s tím nic neuděláme. Věřím, že na hřišti se každý vydá na maximum, že to bude vidět. Chceme, aby fanoušci byli spokojení, byť to někdy nemusí výsledkově dopadnout.“

Mohl byste upřesnit proces rozhodování v otázce povolání Alexe Krále? Respektive, není jeho nominace nefér vůči možným kandidátům na jeho místo? Na mysli mám především hráče typu Pavla Buchy, Jana Sýkory, Lukáše Sadílka nebo Marka Havlíka?

„Přemýšleli jsme o tom... Víme, že Alexovo účinkování v Anglii nebylo z pohledu vytížení na odpovídající úrovni. Jak naší, tak jeho. Ale on byl s námi od začátku, patřil do základní sestavy. Zná, jak pracujeme, jak chceme hrát. V Anglii dennodenně trénuje s hráči z nejlepší soutěže světa. Samozřejmě jsme brali v potaz i další kluky. Ovšem z hlediska typologie nám Alex vyšel nejlépe. Očekávali jsme kritiku, ale takto jsme se nakonec rozhodli.“

Neříkáte si, že by bylo fajn být trenérem Švýcarska? Jejich kouč Murat Yakin má širokou paletu hráčů na výběr, navíc mu na stole přistála pouze jedna omluvenka…

„Jsem hrdý, že jsem trenérem Česka. A co se týče omluvenek, také jsme nad tím dumali. I naši další soupeři ve skupině mají hodně málo absencí. My jich máme třináct… Také je pravdou, že kolega má na výběr. Plno švýcarských hráčů je v bundeslize, v Itálii, Anglii. Jen to ukazuje, jak těžká skupina nás čeká. Už jenom účast v ní je velkým úspěchem. Uděláme všechno proto, abychom se udrželi a hráli i další ročník mezi elitou.“