Zima: Divím se, že nás podcenili. Chválil Vaclíka, Kuchtu nechápe

Stejně jako v baráži se Švédskem jste nastoupili se třemi obránci. Už si systém sedá?

„Taktika byla stejná. Jsem na to zvyklý z klubu, tam to sice hrajeme trochu jinak, ale nemám s tím problém. Tentokrát jsme se sešli tři stopeři - i Láďa Krejčí hraje občas středního obránce. Ve Švédsku to bylo trochu jiné.“

V čem?

„Tam nastoupil Tomáš Holeš, jinak střední záložník. Tentokrát nám hodně pomáhal Vláďa Coufal, vzadu je Tomáš Vaclík, takže organizace byla lepší.“

Jaký to byl zápas?

„Hlavně vítězný. (směje se) Bylo to vyrovnané, co se týče šancí. My jsme dali takové náhodné góly. V prvním poločase jsme za mě byli jednoznačně lepší. Ve druhém to bylo vyrovnané, takže to beru za zaslouženou výhru.“

Mluvil jste o náhodných gólech…

„Hlavně, že jsme je dali. Přitom jsme zahodili stoprocentní šance. Máme Honzu Kuchtu, on si to umí najít, nechápu to. Na začátku mě překvapilo, že byli Švýcaři až nekoncentrovaní. Do té doby, než dostali gól, si asi mysleli, že to půjde samo. Podcenili nás, což se divím, protože jsme předtím předváděli velkou kvalitu. Škoda že jsme toho nevyužili, za dvacet minut to mohlo být 3:0.“

Nenechali jste se na konci až příliš zatlačit?

„Nemyslím si. Když se stáhnou střední záložníci, tak má soupeř tlak. My jsme zalezli, bránili jsme výsledek.“

Jak je výhra důležitá pro další vývoj skupiny?

„Neberu to tak, že je někdo silnější, někdo slabší. Každý má své plusy i minusy. Záleží na formě, štěstí, jak se prezentujete. Skupina se může zamotat. Teď se budeme soustředit na Španělsko - i to se dá porazit, i když nás čeká jiný styl. Myslím, že to bude klíčový zápas, ale věřím, že to zvládneme s vítězným koncem.“

Máte po sezoně dost sil?

„Je to náročné, ale takovýhle zápas vám vlije sílu do žil, i kdybyste už nemohli chodit. Máme výhodu proti klukům z české ligy, kteří nastupují hned po srazu do přípravy. My máme jistotu, že dostaneme tři týdny dovolené.“

Nečekal jste vyšší návštěvu?

„Upřímně nevím, jak to bylo s cenami lístků. Myslím, že dvanáct tisíc je na Česko pěkná návštěva, navíc nás sledují statisíce u televize. Ostatní věci jdou mimo nás, soustředíme se na zápas.“

Podržel vás gólman Tomáš Vaclík. Co jste říkal na jeho výkon?

„Chytil asi čtyři šance, ale mě to vlastně vůbec nepřekvapilo. Je to TOP gólman, v zápasech nás drží běžně. Takže vlastně odchytal svůj standard. Víme o jeho kvalitách, je to jeden z tahounů národního mužstva.“