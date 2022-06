Česko - Španělsko 2:2. Kuchtův úžasný lob, výhra se rozplynula v závěru

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 5. Pešek, 66. Kuchta Hosté: 45+3. Gavi, 90. Martínez Sestavy Domácí: Vaclík – Zima, Brabec, Matějů – Coufal, Sadílek, Souček (C), Zelený (24. Jankto, 46. Havel) – Pešek (59. Hložek), Kuchta (79. Jurečka), Lingr (59. Černý). Hosté: Simón – Carvajal, García, Martínez, Alonso – Gavi, Rodri (61. Busquets), Koke (C) (71. M. Llorente) – Sarabia (46. F. Torres), de Tomás (61. Morata), Olmo (61. Asensio). Náhradníci Domácí: Mandous, Staněk, Hložek, Černý, Jemelka, Havel, Jurečka, Kalvach, Král, Vlkanova, Jankto, Kúdela Hosté: Sánchez, Raya, Alba, Azpilicueta, Asensio, Busquets, Llorente, Llorente, Morata, Torres, Torres, Soler I Karty Hosté: Rodri, P. Torres Rozhodčí Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. Francie) Stadion SINOBO Stadium, Praha Návštěva 18 245 diváků

Předkrm se podával ve čtvrtek. Velkolepá hostina byla na programu až v neděli. Česko vstoupilo do Ligy národů parádně. Nejprve si pochutnalo na Švýcarsku, v neděli si málem naservírovalo i Španělsko. Chybělo maličko. Historie se mohla přepisovat. Superfavorit odvrátil blamáž až v devadesáté minutě. Výsledek 2:2 sedí. Čtyři body po dvou domácích zápasech Ligy národů jsou víc, než si národní tým přál. K záchraně mezi elitou soutěže vykročil výborně.

Reprezentace šla do zápasu v totožném rozestavení, oproti středečnímu utkání se Švýcarskem se třemi změnami. Místo zraněného Ladislava Krejčího se role pravého stopera ujal Aleš Matějů. Další rotace se dotkla k předsunuté ofenzivní linii. Trenér Jaroslav Šilhavý chtěl dodat útočné trojici větší říz, vsadil na vyloženě rychlostní typy. Proto do sestavy narouboval Jakuba Peška a Ondřeje Lingra.

A hned ve čtvrté minutě se to ukázalo jako dokonalý tah. Vladimír Coufal bleskově vyvezl míč, naprosto dokonale načasoval báječnou přímku na upalujícího Jana Kuchtu, který akci vyšperkoval posunem doleva na Peška. Gól. 1:0! Eden bouřil nadšením.

Jenže jen chvilinku. Pomezní sudí po dohrání akce zvedl praporek. Ofsajd! Situaci prozkoumal VAR. A za půl minuty stadion vybuchl podruhé. Branka byla regulérní!

Od té chvíle začalo běžecké cvičení, přesouvání ze strany na stranu, jemná práce v hlubokém bloku, vysoká škola taktických dovedností. Španělé svým klasickým stylem na milion krátkých přihrávek nutili Česko zatáhnout se do postavení 5 – 5 – 0. Vojsko v červeném ale pracovalo precizně. Obřího favorita nepouštělo do šancí, ani do náznaků. A když se povedlo soupeře vycukat a sebrat mu míč, lavina se dala do pohybu směrem ke španělské brance. Vypadalo to zajímavě, ale jen v první půlhodině.

Poté národní tým do konce prvního poločasu vyklidil pole, respektive přestal být aktivní, pohybově a běžecky zaostával. Jakmile se mu povedlo na okamžik ukrást balon, vyjma neunavitelného Kuchty všichni stáli… Do strategických plánů navíc zasáhly dvě nečekané komplikace. Ve čtyřiadvacáté minutě odstoupil pro zranění Jaroslav Zelený, na plac šel Jakub Jankto, jenže ještě do poločasu se zranil i on. Šilhavý riskl dohrát sedm posledních minut (i s nastavením) v deseti, aby nepřišel o slot na střídání. Nevyplatilo se. Ve vápně se k míči dostal sedmnáctiletý zázrak Gavi a cizelérskou ranou srovnal účty.

O přestávce Česko doplnilo do prázdných nádrží benzin. Umělecký přednes byl zase na vyšší známky. I skóre se mohlo opět pohnout do tuze líbivé podoby. Na dlouhý balon si do otevřené obrany Španělska naběhl Kuchta, z levé strany mazal na Unaie Simóna, prostřelil ho, auditorium se nadechovalo k dalšímu ohlušujícímu řevu, ale balon protančil kousíček od tyče do autu.

Své umění, jak už to tak v posledních měsících bývá, musel ukázat také Tomáš Vaclík. Ve čtvrtek luxusním výkonem proti Švýcarsku oslavil jubilejní padesátý start, činil se i v neděli. Reflexivně zlikvidoval patičku Ferrana Torrese, po ráně Marca Asensia míč bouchl do tyče...

Česko však mělo tentokrát jiného hrdinu. Krále. Lídra. Prostě Jana Kuchtu. V šestašedesáté minutě byl snad posté v náběhu, balon od Václava Černého mu krásně doputoval ke kopačce. Druhé sólo už vyšlo. Jemný dloubáček přes vyběhnutého Simóna byl dokonalý.

Lesk mu přeci jen v samotném závěru ubrala hlavička Iňiga Martineze, který tvrdou hlavičkou o břevno zrušil senzaci.