Trenér Šilhavý: Barcelona, Real… Vzdorovali jsme českým charakterem

Můžete zhodnotit duel?

„Atmosféra úžasná, byl plný stadion a my jsme odehráli výborný zápas. Sahali jsme minimálně po zdramatizování vývoje utkání. V prvním poločase jsme byli nahoře aktivní, bohužel jsme nedali šance. Za stavu 1:0 pro domácí jsme měli další. Překvapili jsme je naší aktivitou, hráli jsme odvážně, nezalezli do bloku. Jakmile ale dali Španělé druhou branku, už nebyla síla s tím něco udělat.“

Valnou část zápasu odehrál ve středu pole Alex Král. Jste s ním spokojený?

„Bylo hodně kritizované, že jsme ho nominovali. Vnímáme, že v Anglii nehrál, ale pořád ho máme jako dobrého fotbalistu. Teď pravděpodobně udělá přestup a začne znovu hrát. V kariéře už nasbíral zkušenosti a v zápase to ukázal.“

Absolvovali jste čtyři duely za jedenáct dnů. Bylo to složité?

„Musím znovu zdůraznit pochvalu pro osu týmu. Tomáš Souček odehrál čtyřikrát devadesát minut, Vláďa Coufal a Jakub Brabec taky. Pokaždé jsme měli jen dva tři dny volna, ale dali se dohromady. Nikdo nefňukal, , že by chtěl střídat, že by nechtěl hrát. Mužstvo je vedené dobrými charaktery, proto má sílu.“

Na srazu byly i neokoukané tváře. Rozšířil se vám kádr?

„V sobotu jsme analyzovali hru Španělů. Na tabuli jsme měli napsanou sestavu a bylo to: Barcelona, Barcelona, Chelsea, Real Madrid a tak dále. Byly znát dovednosti, rychlost technik, jsou to velcí hráči. Je vidět, že ve Španělsku fotbal milují. Ale my jsme to zvládli, dokázali jsme jim vzdorovat. To je český charakter.“

Berete čtyři body do tabulky?

„Kluci mají disciplínu a zvládli to. Každý bod je pro nás zlatý. Vedle toho nás tyto zápasy s nejlepšími posouvají.“

Švýcarsko porazilo Portugalsko. Je to velká komplikace?

„Nejsem překvapený, Švýcaři jsou velice silní. Nevím, jakou měli Portugalci strategii, Cristiano Ronaldo dostal volno. Myslím, že se skupina vyvíjí podle očekávání. Španělé a Portugalci jsou favorité. Pokusíme se v září připravit na Portugalsko tak, abychom ho zaskočili. Můžeme udělat body s nimi, nebo si to rozdáme se Švýcary o udržení v elitní skupině.“

