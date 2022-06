Poznatky po LN: kredit pro kvarteto hráčů, jinak průměr a kdo zklamal?

Trenér Jaroslav Šilhavý dostal během zápasů v Lize národů mnoho poznatků o vývoji mužstva i jednotlivců. Deník Sport rozdělil reprezentanty do čtyř kategorií dle práce, kterou odvedli proti Švýcarsku, Španělsku a Portugalsku. Maximální kredit dostalo kvarteto fotbalistů, dva zklamali.

Pozici jedničky si upevnil Vaclík. V domácích konfrontacích se Švýcarskem a Španělskem předvedl výtečné zákroky, je absolutní oporou. Od EURO 2020 si drží famózní formu. Skvělou zprávou je klid a rozvaha Jakuba Brabce. Dříve tvrdě kritizovanému obránci výjimečně dobře sedlo schéma se třemi stopery. Na Coufalovi nebyla ani náznakem znát únava z Premier League. A Kuchta? Dva góly a asistence v domácích duelech, k tomu hromada černé práce na hřišti. Jaroslav Šilhavý má do září za úkol vymyslet, jak Kuchtu se Schickem srovnat do fungujícího modelu.

U některých borců z této kategorie vás ani nenapadne, že by na bojišti odvedli šlendriánskou robotu. Platí to pro hrdého kapitána Součka, nebo neskutečně mobilního Sadílka. Příjemně se dívalo na Zimu, houfně podporující ofenzivu, nebojácností potěšil Jemelka, v Černém má reprezentace nevyčerpatelnou studnici nápadů a přísnou levačku. Se Švýcary se na křídle slušně prezentoval Jankto. Dvě milá překvapení na konec: Král podržel Šilhavého výkonem ve Španělsku, rozdílným projevem oproti Spartě udivil Pešek. Aktivně se prezentoval Jurečka, byť zahodil dvě solidní možnosti.

Pouze průměr

Jindřich Staněk, Aleš Mandous, Ladislav Krejčí, Milan Havel, Ondřej Lingr, Adam Vlkanova

Nebyl to od nich průšvih. Neurazili, ale víc nepředvedli. Platí to pro oba brankáře. Jak Staňkovi, tak Mandousovi chyběl k posunu výš výjimečný zákrok. Krejčí se potřebuje v tříobrancovém systému lépe zorientovat, Havel odehrál dva poločasy bez výraznějšího momentu, to samé platí pro Lingra. Nováček Vlkanova spálil tutovku v Portugalsku. Všichni z této podmnožiny umí zahrát lépe.