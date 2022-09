Slováci po výbuchu pod palbou. Italský trenér se brání: Nemám čas čekat!

Před dvanácti lety čeští fanoušci jen záviděli, když se slovenští fotbalisté proháněli po hřišti na mistrovství světa v Jihoafrické republice. Jenže zlaté časy jsou pryč. Momentálně má východní soused velké starosti. Na konci srpna přebral národní tým italský kouč Francesco Calzona z Neapole a dostal jasný úkol – pozvednout mužstvo a pokusit se ještě o postup z Ligy národů C. Ale hned v prvním zápase zakopl, když jeho překvapivě složený tým prohrál 1:2 s Ázerbajždánem. „Katastrofa, pohroma, neuvěřitelné,“ hodnotí slovenská média. „Tato reprezentace potřebuje rekonstrukci,“ prohlásil Calzona, symbol nové éry.

Nový trenér slovenské reprezentace překvapil v nedávné době hned dvakrát. Nejprve při nominaci, ve které vynechal třeba obránce Denisa Vavra z Kodaně, účastníka skupinové fáze Ligy mistrů. Naopak ukázal na čtyři nováčky v týmu a sedm hráčů z nejvyšší domácí soutěže.

„Nominace je jeho záležitost. On si vybral tyto hráče. Víme, že v týmu je hodně fotbalistů z domácí soutěže, ačkoli trenér neviděl ani jeden zápas ligy. Sledovat někoho na videu a naživo je velký rozdíl,“ podotkl bývalý slovenský záložník Peter Ďuriš v televizním studiu RTVS.

A při zveřejnění základní sestavy zaskočil Calzona podruhé. Přednost dostali ti, kteří dosud v Lize národů nastupovali jen sporadicky. „Tato reprezentace potřebuje rekonstrukci a já nemám čas čekat,“ zdůraznil.

Pouze na střídačce nechal sedět zkušené borce, jakými jsou Peter Pekarík nebo Patrik Hrošovský. „Starší hráči, kteří zůstali na lavičce, byli ochotní se obětovat. Uvědomují si, že začal nový cyklus. Ale určitě i je budu moct využít v dalších zápasech,“ řekl trenér.

Jenže slovenský restart začal porážkou 1:2 proti až 128. týmu světového žebříčku FIFA. „Na začátku avizované nové éry reprezentačního týmu je to katastrofa. Musíme si to přiznat, je to tak,“ prohlásil televizní komentátor Marcel Merčiak.

Kapitola legendárních záložníků Marka Hamšíka či Vladimíra Weisse mladšího je v reprezentaci už uzavřená. „V týmu potřebujeme víc kvality. Oba jsou v našem mužstvu nenahraditelnými. Ani tentokrát jsem neviděl jejich následovníky,“ poznamenal Peter Ďuriš, bývalý slovenský fotbalový záložník.

Oporami mužstva zůstávají kapitán Milan Škriniar, kterého z Interu Milán v létě lanařily velkokluby jako PSG a Chelsea, nebo středopolař Stanislav Lobotka z Neapole.

Výrazný zádrhel je ovšem v útoku. Slovenskému výběru chybí hráč, který by rozhodoval zápasy. „Nemáme zabijáka. Chybí nám střelec, který si naběhne na hlavičku a rozhodne. Takhle to v minulosti bylo,“ pravil Ďuriš.

Erik Jirka během zápasu slovenské reprezentace • Foto Reuters

V ofenzivní trojici se proti Ázerbajždánu objevili Róbert Boženík, Martin Regáli a Erik Jirka. Hráč plzeňské Viktorie se ze slovenské sestavy gólově prosadil jako jediný.

Slováci však nebezpeční nebyli. „Směrem do ofenzivy bylo v našem týmu velmi málo kvality. Hráči se ani nepokusili to vzít na sebe a ukázat trenérovi, že i oni jsou na hřišti,“ uvedl v televizním studiu bývalý ligový útočník Juraj Piroska.

I přes porážku 1:2 a ve skupině aktuálně třetí místo s šesti body je ale kouč optimistický. „Všiml jsem si, že kluci se snažili dělat přesně to, co jsem od nich vyžadoval na tréninku. Viděl jsem, že můžeme mít před sebou pěknou budoucnost,“ dodal Calzona.

Zvedne se slovenský tým pod vedením italského trenéra?