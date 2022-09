Kapitánovo přikázání: Být jiný než v Lisabonu. Jsme ve skvělé kondici!

Fanoušci West Hamu United mu po nepovedeném startu do sezony spílají. Prý patří mezi náhradníky. Kapitán národního mužstva a stachanovec středu pole Tomáš Souček má v plánu v zápasech Ligy národů znovu rozjet mírně zadřenou mašinu.

A pomoci k udržení v elitní skupině kontinentální soutěže.

V červnu jste v Lisabonu prohráli 0:2, především v prvním poločase Portugalci dominovali. Bude to v Praze jiný zápas?

„Myslím, že z jejich strany to bude podobné. Mají skvělé hráče, o tom není debaty, ale my se chceme prezentovat trošku jinak než tam.“

V čem?

„Důležité bude hlavně vstřelit gól, abychom mohli pomýšlet na úspěch. K tomu musíme být aktivnější. Myslím, že v červnu byl zápas v Portugalsku nejhorším z těch čtyř, co jsme odehráli. Další tři se nám podařily velmi dobře a právě na ně chceme navázat. Chceme z toho čerpat, dostal Portugalce pod tlak. Na konci se pak ukáže, jestli to bude stačit.“

V Edenu jste podle výsledků silnější. Čím to je?

„Já obzvlášť mám tenhle stadion hodně rád, ale to vlastně celá repre. Věřím, že tady je nějaké kouzlo. Bude vyprodáno, fanoušci nás podporují. Je to náš dvanáctý hráč, jak se říká. Když nás ženou, je to jiné. My se cítíme lépe a na hřišti jim to chceme vrátit. Takže věřím, že to bude s Portugalskem podobné a oni nás poženou k tomu, co chceme.“

ANKETA

Ne všichni jste v nejlepším rozpoložení. Nedaří se Leverkusenu, kde působí Patrik Schick s Adamem Hložkem, Pireu Tomáše Vaclíka ani vašemu West Hamu United. Dostanete se v reprezentaci do pohody?

„Ve fotbale to tak je, jedete nahoru, dolů. Ale my jsme se všichni těšili na národní mužstvo a věříme, že ukážeme sílu. Hned od pondělí, kdy jsme se sešli, je mezi klukama skvělá atmosféra, což se, myslím, týká také realizačního týmu, všech okolo. Teď už to musíme jen přenést na trávník, ale všichni věříme, že jsme ve skvělé kondici.“

Po roce se do nominace vrací útočník Patrik Schick. Je pro vás osobně zásadním hráčem národního týmu?

„Patrik ukázal už v minulé sezoně, jak je hodně důležitý. V Leverkusenu dal nespočet branek. Na Euru nám pomohl, co se týče gólů, ale také výstavby hry dopředu. Myslím, že to znovu ukáže teď na reprezentačním srazu. Jsem rád, že je zpátky a věřím, že bude další článek týmu, který potřebujeme.“