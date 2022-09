Schick: Neměli jsme šanci. Ronaldo mi říkal, že jsem kopal v záklonu

Před pokutovým kopem jste byl rozhodčím upozorněn, ať si posunete míč na správné místo. Mohlo vás to rozhodit?

„O terénu to nebylo, špatně jsem to kopnul. Byl jsem moc v záklonu a dal do střely příliš síly. Byl jsem rozhodnutý, že budu kopat doprostřed, bohužel to šlo nad.“

Šlo o jedinečnou možnost, jak se vrátit za stavu 0:2 do zápasu.

„Kdybychom šli do kabiny za stavu 1:2, mohlo to vypadat jinak. Ale druhá půle nebyla vůbec dobrá… Ne, neměli jsme šanci. Portugalci byli mnohem lepší a my jsme dělali hrozně chyb. Dopředu jsme skoro nic neměli.“

V čem byl největší rozdíl?

„Hráli jsme zbytečně defenzivně. Vůbec nám nešel presink. Naše napadání bylo úplně špatné. Oni nám z toho pokaždé jednoduše vyjeli. Nemuseli jsme hrát až tak defenzivně.“

Kvůli problémům s levou rukou jste byl ošetřovaný. Co se stalo?

„Při výskoku mně Neves kolíkami vší silou dupnul na ruku. Doufám, že to nebude zlomené a budu připravený na zápas ve Švýcarsku.“

V Edenu jste drželi tři roky neporazitelnost. Nakonec se šňůra přetrhla, navíc jde o nejvyšší domácí porážku v samostatné historii Česka.

„Co se dá dělat, hráli jsme proti světové kvalitě. Rozdíl byl vidět. Zápas se nám nepovedl, kvalita Portugalců byla úplně někde jinde. Z druhé strany jsme nehráli vůbec dobře. Dostávali jsme zbytečné branky. Můžete to nazvat ostudou, ale jak říkám, oni byli úplně jinde.“

Abyste si splnili sen udržet se v elitní skupině Ligy národů, musíte v úterý vyhrát ve Švýcarsku, které obralo o všechny body Španělsko. Jste schopni to zvládnout?

„Věděli jsme, že Švýcaři mají ve Španělsku šanci. Počítali jsme s tím, že se to může stát. Nezbývá nám nic jiného, než tam vyhrát.“

Mohlo se projevit, že několik hráčů ze základní sestavy neprožívá v klubech nejlepší období?

„Samozřejmě je lepší, když přijedete na sraz s nejlepší formou. Ale vždycky to jen o ní není, obzvlášť v národním týmu. Fotbal tady je trochu jiný. Dnes to bylo čistě o kvalitě soupeře.“

O poločase jste měl debatu s Cristianem Ronaldem. Co jste řešili?

„Bavili jsme se o penaltě. Sám mně říkal, že viděl, jak jsem byl v záklonu.“