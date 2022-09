Maguire selhal, zase. V United už sedí, co v repre? Jsem snadný terč, řekl

Znáte to, občas se prostě nedaří. Na co sáhnete, pokazíte. Harry Maguire by o tom mohl vyprávět, napsat knihu s názvem: Nekonečný den blbec. Kdy skončí? Ptají se fanoušci Anglie poté, co stoper Manchesteru United napsal v duelu Ligy národů s Německem (3:3) další kapitolu… Krkolomně zavinil penaltu a reprezentační kouč Gareth Southgate se ocitl na křižovatce. Jedna cesta vede bez Maguirea v sestavě, druhá s ním. Kterou zvolí? Inspirovat by se mohl kolegou Erikem ten Hagem z Divadla snů.

Trvá to dlouho, příliš. Harry Maguire je z formy. Což potvrdil v 50. minutě souboje s Německem. Nejprve zkazil banální přihrávku, namazal Jamalu Musialovi, aby ho následně poslal k zemi v pokutovém území. Penalta. A gól…

Anglie nakonec uhrála remízu 3:3, která nic neřešila. Sestup z elitní skupiny Ligy národů si zajistila s předstihem. Po zápase se ale nejvíc řešil Maguire. Zaslouží si místo v národním týmu?

Fanoušci mají jasno. Gareth Southgate je ale jiného názoru. Zatím. Mistrovství světa v Kataru se blíží a Anglie se nenachází v ideálním rozpoložení. Řada expertů dokonce volá po změně trenéra.

Přesto se očekává, že u kormidla zůstane Southgate. Na posledním EURU dovedl národní tým do finále, kde podlehl Itálii v penaltovém rozstřelu. A v základní jedenáctce i s Maguirem, který se dostal i do nejlepší sestavy turnaje. Od té doby se ale mnohé změnilo.

Kapitán United na výkony z ME nenavázal. Místo toho zažívá volný pád. V této sezoně dokonce vypadl ze sestavy Manchesteru. Erik ten Hag mu dal příležitost vzchopit se. Marně. „Rudí ďáblové“ zažili hororový start do sezony – dvě prohry a skóre 1:6.

Takhle to dál nešlo, proto nizozemský kouč Maguirea posadil na lavičku. A Red Devils se náhle zvedli. Porazili Liverpool (2:1) a následně udrželi dvě čistá konta proti Southamptonu (1:0) a Leicesteru (1:0). K tomu přibalili i výhru nad Arsenalem (3:1).

Když dostal kapitán United šanci, hned z toho byla další prohra, v Evropské lize doma s Realem Sociedad (0:1). Když k tomu přičtete porážku Anglie s Itálií (0:1) a remízu s Německem, doberete se k tomu, že se Maguire ještě v této sezoně nenapil z vítězného kalichu. Když nepočítáte výhry s Arsenalem a Šeriffem Tiraspol (2:0) v EL, do kterých zasáhl na poslední dvě, respektive jedenáct minut.

Ten Hag poskytl reprezentačnímu kolegovi jasný návod: bez Maguirea v sestavě se nám vede lépe.

„Abych byl upřímný, má to těžké,“ líčil Luke Shaw, Maguireův parťák z repre i klubu. „Je to úžasný hráč se skvělým charakterem. Ale to, co zažívá? Nepamatuji si, že bych ve fotbale viděl někdy tolik nenávisti vůči hráči,“ zastával se ho.

Po prohře v Itálii se ke kritice na svoji osobu vyjádřil i sám Maguire. „Jsem kapitán Manchesteru United, to se vždy dobře čte," řekl a dodal: „To je důvod, proč se do mě pořád pouštějí, dělají to kvůli senzaci a čtenosti. Jsem snadný terč."

Maguire to schytává od expertů a především na sociálních sítích. Pokud si chcete udělat z někoho srandu, nenajdete snazší terč. „A i přesto se neschovává. Staví se k tomu čelem,“ podotkl Shaw. „Pořád je tu pro nás. Všichni víme, že jde o skvělého obránce.“

Ano, Maguire má své kvality. Dokazoval to v Leicesteru, odkud ho za 87 milionů eur koupil Manchester United. Dodnes jde o nejdražšího obránce v historii fotbalu. Což je mu při každé příležitosti připomínáno.

Právem. Pokud za někoho vysázíte 2,1 miliardy korun, očekáváte, že vám to na hřišti splatí. Ne, že bude kupit chybu za chybou. Navíc, když jste ho ještě udělali kapitánem…

Jenže ve fotbale jde o výsledky. O místě v sestavě rozhoduje forma. A když ji nemáte, sedíte. O tom sport je, což Ten Hag ukázal. Maguirea posadil, ale neodepsal. „Pořád s ním počítám,“ vzkázal.

Nejde o žádnou křivdu. 29letý stoper se musí vzchopit. A to rychle. Nabízí se tak otázky: zvládne to? Má na to? Panují totiž určité pochybnosti, že se do moderního fotbalu nehodí. To, co se po obráncích vyžadovalo před deseti, dvaceti lety se nyní nachází v učebnici dějepisu.

Dneska musí stoper zvládat rozehrávku, hrát ve vyšším postavení a být rychlý. Tahle kritéria Maguire nesplňuje. Když se podíváte na současné duo v srdci obrany United – Lisandro Martínez a Raphaël Varane – pochopíte, o čem je řeč.

Jak Francouz, tak Argentinec jsou atletičtí, rychlí. A ač Martínez měří pouze 175 centimetrů, vzdušné souboje zvládá. K tomu přidává parádní nadstavbu v podobě tvorby hry zezadu.

I Anglie má takové stopery. Southgate si ale tvrdohlavě stojí za svým. Jenže Mistrovství světa je jednou za čtyři roky a kolébka fotbalu čeká na zlato dlouho. Na turnaji by měli hrát jen ti v nejlepší formě.

Jako třeba Fikayo Tomori, italský mistr s AC Milán. Proti Německu se ale nevešel ani do zápasové nominace. Prozře Southagate? Posadí Maguirea, nebo bude riskovat, že ho a celou zemi potopí, jak několikrát předvedl?

Pokud jde o Maguirea, ten v tom má jasno. Po duelu s Německem se na sociálních sítích omluvil za svůj výkon a dodal, že už se těší do Kataru.