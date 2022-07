Miliardový problém: stoper z pravěku. Posadí Ten Hag kapitána United?

Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu do sítě Liverpoolu • Reuters

S Victorem Lindolefem se v Manchesteru počítá, ale i on má velké mezery co se týče moderního fotbalu s presinkem • Reuters

Do stylu s vysokým presinkem ze stoperů United nejvíc pasuje Raphael Varane • Reuters

Nová éra odstartovala. Další. Kolikátá už vlastně? Otázka, která se k fanouškům Manchesteru United po odchodu Alexe Fergusona vrací jako bumerang. Povadlou říši Rudých ďáblů hodlá vrátit na výsluní Erik ten Hag. Problémů se před ním tyčí víc, než by bylo záhodno. Ten největší má hodnotu přes dvě miliardy. A navíc kocábce šéfuje coby kapitán. Stoper Harry Maguire se narodil do špatné doby. Jeho styl z minulého století v moderním fotbale nenachází uplatnění. Mnohdy působí směšně. Co s tím?