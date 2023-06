Modrič (znovu) blízko první trofeje v repre. Už po něm chtějí pas kvůli věku

Fotbalový důchod? Tak s tím na něj a celé Chorvatsko nechoďte! Vypadá to, že dokud režisér v kopačkách ze Zadaru bude na hřišti, soupeři šachovnicových finalistů Ligy národů nepoznají klid. V semifinále této stále ještě mladé soutěže se Chorvaté utkali s nažhavenými Nizozemci v Rotterdamu, kde na půdě mistrovského Feyenoordu málokdo v oranžovém větřil průšvih. Ale on přišel. Direktor Modrič zavelel a hosté postoupili do finále LN po výhře 4:2 v prodloužení.

Nikdy Chorvaty nepodceňujte. Přestože Luka Modrič a spol. získali stříbro a bronz na posledních dvou světových šampionátech, fotbalová planeta má tendenci je proti tradičnějším mocnostem stále podceňovat. Totéž by se dalo říci i před semifinále Ligy národů 2023. Nizozemci byli hladoví a stadion De Kuip hnal své miláčky za finálovou účastí.

Ono taky všechno začalo pro domácí dobře, když ve 34. minutě otevřel skóre Donyell Malen. Jenže ve druhé půli Chorvaté ukázali svou houževnatost a extratřídu. Nejprve penalta, pak další branka a „oranjes“ byli rádi, že záložník belgických Brugg Noa Lang v nastavení druhého poločasu srovnal.

V tu chvíli si kdekdo mohl říct, že psychická výhoda domácích zvítězí, ale to by sokem v tomto příběhu nesměli být pánové z Jadranu, kteří to přesčas prostě umějí. A kdyby se šlo náhodou do penalt, čekal mezi třemi tyčemi jistý fantom jménem Dominik Livakovič.

Jeho kouzel tentokrát nebylo potřeba. Bohatě stačil um Luky Modriče. V prodloužení si totiž připsal sám asistenci na vítězný gól a nakonec proměnil další penaltu. Místní hlasatel byl ve středečním večeru nucen do mikrofonu sdělit šokovaným ochozům, že celkem čtyřikrát dal gól borec, jehož jméno končí koncovkou -ič.

Modrič tak má šanci se svou milovanou reprezentací konečně vyhrát trofej, protože žádnou v národním týmu dosud nepotěžkal.

Superlativy se na něj snášely i z holandského tábora po utkání. „Říkal jsem mu po zápase, že předvedl skvělý výkon. Zasloužíte si ovace, když v sedmatřiceti letech hrajete impozantně jako on,“ pronesl sportovně trenér poražených Ronald Koeman. „Přestože je to hráč soupeře, smekám. Modrič se mi nesmírně líbil,“ dodal.

Smutek v Nizozemsku byl hmatatelný, i tak ale jeden z reportérů televize NOS ve vtipu možná chtěl Modričovi naznačit, že už je čas nazout bačkory místo kopaček. „Luko, mohu zkontrolovat váš pas? Je totiž neuvěřitelné, že je vám třicet sedm let a předvádíte celých sto dvacet minut takovou hru.“

Modrič byl logicky v dobrém rozmaru a reagoval pobaveně. „Pas vám klidně ukážu po rozhovoru, ten nelže. Fotbal prostě miluju a naši skvělí fanoušci jsou mým hnacím motorem. Dávají mi spoustu lásky a respektu.“

Není překvapením, že Modrič byl vyhlášen mužem zápasu a stadion De Kuip může pozlatit. V neděli zde totiž Chorvaté budou hrát rovněž finále proti Španělsku, či Itálii.

Liga národů - semifinále:

Nizozemsko–Chorvatsko 2:4 po prodl.

Branky: 34. Malen, 90+6. Lang – 55. Kramarič z pen., 72. Pašalič, 98. Petkovič, 116. Modrič z pen.