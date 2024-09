Zlomený Provod: Vysvětlení nemám. Velký vykřičník, nesmí se opakovat

PŘÍMO Z GRUZIE | Na EURO byl jedním z tahounů, nejlepších hráčů Česka, ale v Tbilisi ani on neubrzdil rozjeté Gruzínce. Lukáš Provod, záložník Slavie, fakt těžko kousal drtivou prohru 1:4 v prvním utkání Ligy národů. „Takhle se za reprezentaci nehraje,“ měl jasno.

V televizním rozhovoru jste použil slovo chaos. V čem se projevoval?

„Měli jsme od trenérů nějaký plán, který podle mě nebyl špatný, byl dobrý. Jenže dostaneme jeden, dva, tři góly a pak je těžké ten plán udržet.“

V čem spočíval?

„Připravovali nás přesně na to, co se jejich kvalitní útočníci snažili hrát. Že nás nechají hrát, pak půjdou do brejku. Je pro mě nevysvětlitelné, že jsme si s tím nedokázali líp poradit.“

Jsou Gruzínci tak dobří, aby utkání dopadlo, jak dopadlo?

„Mají velkou kvalitu, ale na druhou stranu můžeme prohrát 0:1, 1:2, mohou nám dát nádherné góly, ale my si toho musíme víc vytvořit, hrát líp, mnohem kompaktněji, líp do defenzivy, lépe celkově. Je to přístupu každého z nás.“

Proč byl podle vás špatný?

„Musíme jít do zápasu úplně jinak nastavení, než jsme byli tady. Já nevím, jestli jsme si mysleli, že to bude snadné… Říkáme si to, musíme se semknout v té kabině, protože nikdo jiný za nás ten zápas neodehraje. Za tři dny proti Ukrajině musíme předvést úplně jiný výkon.“

V šatně už jste debatu měli. Můžete ji popsat?

„Něco jsme si řekli. Musíme se na to podívat, rozebrat si utkání, nesmí se to opakovat, což říkal i Tomáš Souček. Já pro to vysvětlení a ani omluvu nemám. Ale detaily bych, jestli vás můžu poprosit, nechal v kabině.“

Co zápas zlomilo?

„Bylo to prvním gólem, protože prvních dvacet minut bylo solidních. A pak jsme inkasovali přesně ze situace, kterou jsme přesně čekali. Co se dělo ve druhé půli, je pro mě úplně nevysvětlitelné.“

Scházela mužstvu kreativita?

„Ano, ale byla to asi poslední věc, co nám chyběla. Šlo o přístup, kompaktnost, systém. Celkově nám to nevyšlo, je to velký vykřičník a nesmí se opakovat. Takhle se za reprezentaci nehraje.“

Je pro vás dobře, že hrajete už v úterý?

„Na jednu stranu to bude těžké, na druhou super, že je zápas s Ukrajinou tak blízko. Můžeme splatit fanouškům důvěru, přijeli za námi do Tbilisi a viděli tohle. Chci se jim omluvit a poděkovat. Je lepší, že hrajeme za tři dny, než tímhle končit a sejít se zase za dva měsíce.“