Fenomén Gruzie, na Česko vyprodáno za 10 minut. Šílenství, popisuje insider

PŘÍMO Z GRUZIE | Co aktuálně frčí v hlavním městě Gruzie? Jednoznačně fotbal. Sobotní vykopávací duel v Lize národů proti Česku se odehraje na krásném Mikheil Meskhi Stadium. Aréna v Tbilisi je skvostně zakomponovaná do okolních kopců a zelené přírody, o lístky byl navíc enormní zájem. Domácí se těší, že jejich národní oblíbenci zválcují Tomáše Součka a spol., čímž naváží na úspěšné EURO.

Vzájemný duel na červnovém EURO v Německu skončil mezi Českem a Gruzií remízou 1:1. O dva měsíce později se týmy potkávají znovu, tentokrát na startu podzimní Ligy národů. Zápas v Tbilisi slibuje výtečnou atmosféru, do ochozů se chystá přibližně 27 tisíc fanoušků.

„Při prodeji lístků vypuklo absolutní šílenství, zápas byl vyprodaný asi za 10 minut. Skoro každý fotbalový fanoušek v Tbilisi chce vidět tenhle zápas,“ prozradil den před výkopem v debatě s redaktorem Sportu Irakli Imedadze, reportér gruzínské televize.

Místní nároďák těží z obrovského fotbalového boomu. „Máme v Tbilisi ještě Národní stadion se zhruba dvojnásobnou kapacitou. Na větším stadionu se ale nemůže hrát proto, že jsou zde dva sektory v rekonstrukci a UEFA to nedovolila,“ vysvětlil situaci místní novinář.

Když přijíždíte k menšímu stadionu, kde se hraje druhá gruzínská liga, od hlavní silnice si ho skoro nevšimnete. Celý areál, kde je ještě jedno tréninkové hřiště, je efektně zakomponovaný do zdejšího kopcovitého terénu, v okolí vidíte spousty zeleně a nádherné přírody.

„Stadion je ještě z doby Sovětského svazu, poslední rekonstrukcí prošel kvůli EURO do 21 let před dvěma lety,“ dodal Imedadze. „Jsme na něj v Tbilisi pyšní, ale raději bychom hráli na větším, aby mohlo přijít ještě víc fanoušků.“

Na českou tiskovou konferenci přišlo několik dalších novinářů z Gruzie. Nejaktivnější z nich se zajímal o to, kolik se chystá na zápas příznivců z Česka (maximálně nižší stovky, většina z nich jsou partneři, kteří přiletěli letadlem s týmem). Na konci se dokonce vyfotil s trenérem Ivanem Haškem. „Jménem gruzínského lidu vás tady vítám,“ hlaholil v tiskovém centru.

Hráči domácího nároďáku jsou nesmírně populární, tým na turnaji v Německu porazil ve skupině Portugalsko a postoupil do play off, kde vypadl s pozdějšími šampiony ze Španělska. Gólman Giorgi Mamardašvili se navíc po vynikajících výkonech dohodl na přestupu z Valencie do Liverpoolu, kam zamíří od příští sezony.

„Guram Kashia, náš obránce a asistent kapitána ve Slovanu Bratislava, na tiskové konferenci Gruzie zdůrazňoval, že jejich tým nemusí proti Česku automaticky získat tři body, ať fanoušci nedostávají tým zbytečně pod tlak. Česko je silný, nebezpečný soupeř s fotbalovou tradicí, my jako mužstvo musíme zůstat pokorní, zapomenout na zápasy na EURO,“ připomněl Imedadze.

Oba týmy se těší na mimořádnou atmosféru zcela vyprodaného stánku, kde dominují červené sedačky a perfektně upravený trávník. „Gruzínce požene skvělá atmosféra, je tady hezký stadion, který byl okamžitě vyprodaný. Gruzie má vášeň pro fotbal, tohle máme jako hráči rádi,“ chválil český kapitán Tomáš Souček.