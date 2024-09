Expert Kobylík: Některé Haškovy tahy nechápu. Brutálně nás vyškolili

Jak nazvete výkon Česka v Gruzii?

„Jsme nepoučitelní.“

V čem?

„Způsob hry Gruzie se oproti mistrovství Evropy v ničem nelišil. Soupeře jsme měli načteného. Postavili jsme sestavu ze sedmi hráčů defenzivního založení – celá trojka vzadu plus kompletní čtyřčlenná záloha. Všichni jsou solidně rychlostně vybavení, ale zachycení dlouhých sprintových náběhů, ze kterých Gruzie vychází, nemají úplně v krvi. Vím, moc jiných hráčů nemáme, přesto si s takovou taktikou musíme umět poradit výrazně lépe. Brejky Gruzie, která je zahajuje okamžitě po zisku třicet metrů od brány, jsme absolutně nečetli, nezachytávali. Stejné to bylo i na EURO, nevěděli jsme si rady. Proto oni vůbec nepřemýšleli o tom, že by něco měnili. Je smutné zjištění, že nemáme hráče s adekvátní reakcí. U televize to byl tristní pohled – chlap v červeném valí dopředu a šest našich ho marně stíhá…“

Taktický plán nefungoval, po EURO už podruhé. Je to chyba hráčů, nebo obžaloba realizačního týmu?

„Na hřišti jsou vždycky hráči. Nevím, s jakým plánem od trenéra šli, ale nevyšlo to. Je lehké všechno hodit na Haška, to nechci. Vždycky je to o výkonu hráčů. Na druhou stranu, víme, jak Gruzie hraje, přesto nás vyškolí… A to brutálně. Na EURO jsme z toho vylezli dobře, v ofenzivě jsme je přehráli, nedávali jsme góly, ale v Tbilisi to bylo jednoznačné. Oni jsou v laufu, v zemi je euforie, úplný blázinec, ale tím to nemůžeme omlouvat. Stále platí to, že Gruzie nepřekvapila vůbec ničím. Proto je šokující, že jsme se jen dívali. Řeknu ještě jednu věc.“

Povídejte.

„Když si dáme vedle sebe klubové adresy Gruzínců a Čechů, nemáme právo si myslet, že jsme výrazně lepší. Nebo že Gruzii automaticky porazíme. Mají tam borce ze Španělska, Anglie, z Championship, Mikautadze z Lyonu, Kvaracchvelija je světová hvězda, úplně v topu.“

Chápu, ale porážka 1:4 je moc, ne?