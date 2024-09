ONLINE: Česko - Ukrajina. Klíčový duel pro Haška a spol., odčiní debakl?

Čeští fotbalisté dnes od 20:45 odehrají doma proti Ukrajině druhý zápas čtvrtého ročníku Ligy národů. Svěřenci trenéra Ivana Haška chtějí v pražském Edenu napravit dojem po sobotním debaklu 1:4 v Gruzii a získat první body do tabulky. Pokud by znovu ztratili, výrazně by si zkomplikovali boj o vítězství ve čtyřčlenné skupině B1. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.