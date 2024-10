Krach Anglie s Řeckem. Legenda se pustila do Pickforda: Co to dělá?!

Oba góly Pavlidise si v něčem byly podobné. Předcházel jim laxní přístup anglické defenzivy, kterou tentokrát vedl John Stones. „Co se týče mě, jsem zdrcený. Navíc jsem měl pásku na ruce,“ hlesl obránce Manchesteru City, který jako kapitán zaskakoval za zraněného Harryho Kanea. Jako pobočníka měl v dresu Albionu nepříliš zkušeného Leviho Colwilla. To ale nic nemění na faktu, že by si takto ve vápně soupeře Pavlidis nepočínal asi ani v portugalské lize.

„Podívejte se na to! Kolem něj je pět nebo šest anglických hráčů. Někdo proboha musí zakročit. Kdyby se tohle stalo na tréninku, přerušíte ho,“ měl jasno o gólech bývalý irský reprezentant a záložník Manchesteru United Roy Keane.

Navíc výsledek nemusel zůstat jen 2:1 pro vyslance z ráje dovolenkářů. Další tři góly nebyly Řecku uznány pro ofsajd. Pavlidis tak doslova sahal po hattricku. A pro gólmana Evertonu Jordana Pickforda to nebyl zdařilý večer, hodně kazil a působil, že je myšlenkami jinde. „Co to dělá?“ ptal se Keane sám sebe i Iana Wrighta. S někdejším anglickým reprezentantem totiž oba glosovali zápas ve studiu televize ITV. „Dneska znovu vypadá všelijak. Nechává se nachytat v zemi nikoho. Pickford působí velmi nervózně,“ hodnotil Wright a Keane si přisadil. „Takový už bude vždycky. Ten už se nezmění.“ O Keanovi je přitom známo, že je dlouhodobě Pickfordovým kritikem.

Pro Angličany hořký zápas, pro Řeky to byl výjimečný večer, protože uctili památku zesnulého spoluhráče George Baldocka. Nejen minutou ticha před výkopem, ale i nečekanou výhrou. „Je to pro nás hodně zvláštní den. V myšlenkách jsme pořád s Georgem. Dali jsme za něj duši, ale není to vlastně den, kdy bychom měli mluvit o fotbale,“ zavzpomínal na kamaráda z národního týmu dojatý Pavlidis. Baldock přitom drtivou většinu kariéru strávil právě na Ostrovech.

Porážka od Řecka je první pro trenéra Carsleyho, který provizorně převzal reprezentaci poté, co Gareth Southgate po evropském šampionátu v Německu rezignoval. Všichni tak nějak vědí, že úspěšný šéf anglické jednadvacítky je jen dočasným řešením u A-týmu. A co na to Carsley po Řecku?

„Po svém prvním soustředění u reprezentace jsem se příliš nevzrušoval. Moc dobře si uvědomuji, že tohle je jedno z nejlepších pracovních míst na světě. Pořád jsem primárně koučem jednadvacítky. Mým úkolem je vést tým na třech srazech po EURO, pak předat funkci,“ vyhýbal se Carsley dotazu, zda by chtěl setrvat u seniorské reprezentace.

Provizorium by se mohlo změnit v dlouhodobý kontrakt, ale to by musel využít naplno všech šest zápasů, které dostal do konce kalendářního roku k dispozici. Řecká kaňka je na světě. Předtím Anglie pod jeho vedením porazila Irsko a Finsko. Nyní bude rovněž důležité nedělní vystoupení v Helsinkách. V listopadu pak Anglii čekají v rámci Ligy národů ještě duely v Řecku a doma s Irskem.