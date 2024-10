Jak na Albánii? Hašek může čerpat z minulosti: Trenére, vsaďte na slávisty!

Ve funkci bude pomalu rok, během kterého schytal několik výrazných kopanců. Ivan Hašek (61) skládá tým na páteční souboj v Lize národů s Albánií (20.45) s nutností uspět. Při vymýšlení herního plánu se nabízí jedna výrazná linka: využít aktuální formy rozjetých slávistů. Z klubových úspěchů těžili na lavičce nároďáku i Haškovi předchůdci. Do základu může jít až pět členů Trpišovského souboru plus dva, na nichž stáli „sešívaní“ v minulosti.

Ivan Hašek je zejména po zářijovém průšvihu v Lize národů v Gruzii (1:4) pod sílícím tlakem. Mužstvu stále chybí viditelná tvář, od doby Jaroslava Šilhavého neproběhl výrazný posun. Přibývá kritika, otrávenost, nároďák ztrácí křehkou podporu veřejnosti.

Jak ze šlamastyky ven, alespoň trochu vrátit reprezentaci lesk, šmrnc a lákavou tvář? Ve strategii na duel s Albánií může zafungovat jednoduchá strategie – slávistická.

Není ostudou vsadit na to, co vychází klubovému kolegovi, v tomto případě Jindřichu Trpišovskému. Ivan Hašek vzal do kádru na Albánii a Ukrajinu sedm slávistů, podle názoru Sportu bych jich až pět mělo dnes figurovat v základu.

Ve formě je gólman Antonín Kinský, jenž v sezoně nevynechal ani minutu a v lize inkasoval pouze dvakrát. Trenéři se rozhodují mezi ním a Matějem Kovářem z Leverkusenu, který plnil roli jedničky na předchozím srazu. V očích trenérského štábu může mít lepší pozici.

„Po konzultaci s trenérem brankářů Radkem Černým máme jasno, víme, kdo bude chytat. Brankáři se to dozvědí během čtvrtka,“ řekl Hašek den před výkopem, aniž by prozradil konkrétní jméno.

Do obrany (ve trojčlenném i čtyřčlenném rozestavení) lze využít spolupráce Tomáše Holeše s Janem Bořilem, který se ve velkém laufu vrací do nároďáku po třech letech. „Bóřa sem patří, hodnotím ho podle výkonů, nikoli podle věku,“ okomentoval Hašek pozici slávistického kapitána. Není pochyb o Lukáši Provodovi, útočnou jedničkou bude téměř jistě Tomáš Chorý, jenž excelentně zapadl do sešívané letky.

Mezi Haškovy klíčové opory patří kapitán Tomáš Souček a jeho zkušený parťák z West Hamu Vladimír Coufal. Oba Slavií prošli a dobře znají herní principy, na kterých staví úspěchy Trpišovského realizák. Takže další argument pro spuštění sešívaného uragánu na Letné.

Slávisté jedou na maximální obrátky, od prohry v Lille zvládli osm zápasů s jedinou remízou. Přenést formu a herní principy do nároďáku by nemusel být takový problém.

Souček: Podobné období pamatuju

„Když se hráči vzájemně znají, součinnost na hřišti je logicky lepší. Ve Slavii hraje hodně hráčů české národnosti, co mají formu,“ pravil Hašek. „Podobné období si pamatuju, než jsem odcházel ze Slavie. Měli jsme obrovskou formu a zlepšili tím i nároďák, teď se to může opakovat,“ přál si kapitán Tomáš Souček.

Mimochodem – v úspěšném derby se Spartou (2:1) nastoupilo za domácí tým osm českých hráčů, mezi něž patří výše zmiňovaná reprezentační pětice. Naopak letenskému celku se do základu vešla jen trojka domácích plejerů.

„Proti Albánii se nedá hrát tak, že budeme zalezlí v bloku. Musíme hrát intenzivně a dobře je presovat, aby nemohli rozehrávat,“ nastínil už v týdnu během srazu navrátilec Bořil.

Upozadit ego a vsadit na dominující klub

Hašek se může při dumání, jak moc vsadit na sešívanou kartu, inspirovat u svých předchůdců. Už za dob Michala Bílka fungoval nároďák nejlépe, když trenér sebral odvahu, upozadil ego a vsadil na hráče z dominujícího českého klubu.

Za Bílka hrála prim mistrovská Plzeň okolo Limberského, Koláře, Daridy, Pilaře, všichni výrazně přispěli ke čtvrtfinále na EURO 2012. Podobně zafungovala Pavlu Vrbovi sázka na „zlaté hochy“ z Lavičkovy Sparty v kvalifikaci EURO 2016. Na slávistickou kliku zase výrazně spoléhal Haškův předchůdce Jaroslav Šilhavý, reprezentanti z Edenu mu výrazně pomohli ke čtvrtfinále na EURO 2021.

Pokud ke slávistické lince Hašek přimíchá to, co výsledkově zafungovalo v posledním domácím zápase s Ukrajinou v Edenu (3:2), může nároďák pomýšlet na úspěch. V Lize národů si potřebuje spravit reputaci, neexistuje, aby dopustil něco, co se stalo v Tbilisi.

Vše směřuje k jednoduchému závěru: Trenére, buďte chytrý a postavte to na Slavii!