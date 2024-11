Černý ožil v Rangers, gestem naštval fanoušky: U mě je vše o psychice

Když v létě vyřešil svou budoucnost, ulevilo se mu. Český reprezentant Václav Černý (27) přerušil na rok angažmá ve Wolfsburgu, po matné sezoně vyrazil na hostování. A všechno klaplo, v Rangers FC pořádně kopl do vrtule – střílí góly, sbírá asistence. Přesto už poznal, jak krutí fanoušci skotského klubu umějí být. „Udělal jsem gesto, které už nejde vzít zpátky. Bylo to úplně zbytečné, ale klub mě podpořil,“ řekl rychlý křídelník, jenž si rychle získal silnou pozici v týmu.

Rozdíl je znát. Vždyť ještě na konci května vypadal frustrovaný, což otevřeně přiznal. Ale když byste viděli Václava Černého na aktuálním reprezentačním srazu, zjistili byste, že situace se otočila. Hraje v klubu, narodila se mu dcera, oženil se. „U mě je všechno o psychice, volnosti na hřišti a mimo něj,“ podotkl bývalý hráč Ajaxu nebo Twente před blížícími se zápasy v Lize národů.

Dvakrát vás zastavila operace kolena, naposledy malé herní vytížení v klubu. Máte za sebou už třetí restart kariéry?

„Prožil jsem momenty, které byly proti mně. Prošel jsem si zraněními, ale vrátil se. V Twente jsem měl dobrou sezonu a přestup do Wolfsburgu pořád hodnotím jako obrovský úspěch, bral jsem to jako vyvrcholení. I když to nešlo nakonec podle představ. Naštěstí v Rangers jsem získal velmi silnou pozici, kterou splácím góly a asistencemi. Nejvíc ze všeho jsem si přál herní vytížení.“

A zvykl jste si rychle? Vždyť Philippe Clement, trenér Rangers, řekl, že noví hráči potřebují aspoň půl roku na adaptaci.

„Strašně mně vyhovovalo, že jsem byl do toho hozený. Po EURO jsem měl malou pauzu a vlastně nulovou letní přípravu. Měl jsem ze začátku trochu obavy, abych mohl každé tři dny tolik hrát, ale postupně jsem se do toho dostal.“

Přitom jiné hráče našlapané léto nakonec semlelo, přišly výpadky… Vám to prostě sedlo?

„Měl jsem po fyzické stránce nějaké volno, ale ne po psychické. Protože se skoro celou dovolenou řešilo, kam půjdu, jací jsou zájemci, nabídky. Takže pro hlavu to úplně relax nebyl. Ale jsem strašně rád, že jsem si vybral tuhle cestu. Rangers je velký klub, i když ne úplně na očích. Ale v Británii je extrémně braný.“

Jste technický, rychlý hráč. Je paradox, že jste se chytl ve skotské lize – tvrdé, soubojové?

„Tohle už je jiné než před patnácti lety, soubojů je míň. Každá liga je na tom v dnešní době plus minus podobně.“

Václav Černý za Rangers Zápasy: 18

Odehrané minuty: 1247

Góly: 6

Asistence: 5

Žluté karty: 2

Červené karty: 0

Ale přesto – musel jste se vyrovnat s jiným stylem, přizpůsobit se?

„Ani ne, protože propagujeme styl, na který jsem byl zvyklý v Ajaxu. Rozestavení 3–4–3, dominance na balonu, tvoříme. Tohle mi bylo vlastní už od mládeže, změny mohou přijít občas v evropských zápasech. Jinak jsem se adaptoval opravdu rychle.“

Rangers jsou ve Skotsku fenomén?

„Pro mě jde o další hezkou zkušenost. Je to extrémně veliký klub, podobně jako jsem byl zvyklý v Ajaxu…“